Коронавирус в Твери, последние новости на 18 августа 2021: клещи с боррелиозом и 70 литров каши для медведей

Последние новости о коронавирусе в регионе на 18 августа.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 749 случаев заражения (+223 за сутки).

Выздоровели 49 596 пациентов (+224 за сутки).

На карантине - 6703 человек (-12 за сутки).

Умерли 1450 человек (+11 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 611 случаев (+99 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4422 (+12),

Ржев - 3098 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 2664 (+1),

Калининский район - 2502 (+10).

Кимры - 2098 (+13),

Торжок - 1973 (+2).

Графика: Яндекс

С начала сезона в медпункты и больницы Тверской области обратились 3358 человек с укусами клещей, в том числе 987 детей. За минувшую неделю обратилось 68 человек, из них 22 ребенка. Зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом, такую статистику приводит Управление Роспотребнадзора по Тверской области. Клещей «цепляют» в основном на дачах, при выезде на природу, посещении леса. В лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" проводится работа по исследованию клещей, снятых с людей. За прошедшую неделю при исследовании клещей возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 19 % обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза.

Специалисты Центра спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, рассказали о буднях косолапых.

Сейчас на попечении Центра 13 медвежат. Поступили они весной. Некоторым не было и месяца, когда они остались сиротами. Везли медвежьих детей из разных областей.

На реабилитации они набираются сил, чтобы осенью вернуться в родные леса.

Растут медвежата быстро, помогает им в этом "мишкина каша", которую специалисты варят по особому рецепту.

В день 13 медвежат съедают около 70 литров каши, в неделю – около 500 литров. На один день расчет такой: 15 литров молока, манная, гречневая и геркулесовая крупы, сухое молоко, 13 куриных яиц, подсолнечное масло, витамины. Каша готова!

- К концу лета медвежата будут весить около 25-35 кг. Вот почему сейчас им надо очень много каши, - отмечают в Центре.

Центр осуществляет свою деятельность на пожертвования неравнодушных людей: частных лиц и организаций. Подробнее о помощи медвежатам можно узнать на сайте Центра спасения медвежат-сирот.

Графика: ПТО

Нарушительница оштрафована на 3000 рублей.

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