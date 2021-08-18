И съедобный гриб может стать токсичным: Роспотребнадзор Твери разъяснил, как правильно выбирать и готовить грибы

В лесах Тверской области в этом году много грибов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Говорят, в лесах Твери много грибов в этом сезоне. Вывозят мешками. Пользователи соцсетей делятся фото удачной грибной охоты. Но не стоит забывать, грибы не так просты! И при неправильном приготовлении могут стать смертельно опасны. Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать простые правила - они есть в памятке по сбору грибов Роспотребнадзора Твери.

ГДЕ СОБИРАТЬ

- Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.

- Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах.

- Собирайте грибы в плетёные корзины - так они дольше будут свежими.

- Срезайте каждый гриб с целой ножкой. Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.

- Грибы - скоропортящийся продукт, необходимо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора.

ЧТОБЫ НЕ ОТРАВИТЬСЯ

- Нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки - это приводит к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что значительно затруднит последующую переборку и сортировку и может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов.

- Нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы.

- Нельзя пробовать грибы во время сбора.

- Нельзя подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора.

- Нельзя солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде.

- Нельзя хранить грибы в тепле - это скоропортящийся продукт.

ПРИ ПОКУПКЕ ГРИБОВ

- Не покупайте грибы у случайных продавцов на стихийных рынках.

- Не покупайте грибы в магазине, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная.

- Не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

ПОЧЕМУ ГРИБАМИ МОЖНО ОТРАВИТЬСЯ

- Грибы собраны вдоль дорог или в городских парках, где они накапливают соли тяжёлых металлов и ядохимикаты.

- Токсичным может стать и съедобный гриб в засушливой период года, если место сбора было обработано пестицидами и ядохимикатами.

- Незнание, как правильно готовить грибы. В грибах много грибной клетчатки -хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищевых соков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 1000 случаев отравления грибами ежегодно регистрируется в РФ. Порядка 30 случаев заканчиваются смертью отравившихся.

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