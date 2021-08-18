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Общество18 августа 2021 4:00

Погода в Твери на 18 августа: опасные погодные явления снова ожидаются в Верхневолжье

Какой будет погода в Твери и области 18 августа спрогнозировали синоптики
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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В Твери 18 августа вновь ожидаются дожди и грозы.

В Твери 18 августа вновь ожидаются дожди и грозы.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 18 августа 2021 в Твери и Тверской области погода будет жаркой с дождями и грозами.

Согласно информации Тверского гидрометцентра, в первой половине будет ясно и до +26, а вот после обеда ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в ночные часы понизится до +16 градусов. Юго-западный ветер 2-4 м/с. Атмосферное давление 745 – 746 мм рт. ст.

Одевайтесь по погоде и будьте здоровы!

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