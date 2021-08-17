Основной приём закончен, но шанс есть: В каких вузах Твери ещё остались бюджетные места

Раньше счастливчиков искали в списках на стендах, а сейчас всё ушло в интернет. Фото: Олег УКЛАДОВ

17 августа в Твери, как и по всей стране, вышли приказы о зачислении в вузы. Приёмная кампания этого года пощекотала нервишки абитуриентам и их родителям. Ведь в этом году зачисление шло в одну волну - по рейтингу подавших согласие о зачислении.

Однако у тех, кто не прошёл на «бюджет» в рамках первой и единственной волны зачисления, ещё есть шанс поступить учиться бесплатно. Но лишь в том случае, если в вузе остались свободные бюджетные места и он откроет дополнительный набор.

В каких государственных вузах Твери есть вакантные места на бюджет, выяснила «КП»-Тверь».

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюджетные места есть. Вуз объявляет допнабор с 18 по 27 августа.

- Абитуриенты, числящиеся у нас в списках, но не прошедшие в основную волну, могут занять вакантные места. Всего на настоящий момент есть 93 бюджетных места по направлениям: география, прикладная математика и информатика, лесное дело, психолого-педагогическое образование, математика и компьютерные науки, математика, физика, - рассказала «КП»-Тверь» ответственный секретарь приёмной комиссии ТвГУ Кристина Гудий.

Чтобы попасть на одно из свободных мест, нужно подойти в приёмную комиссию или подать согласие дистанционно.

Приёмная комиссия ТвГУ: (4822) 32-15-14.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюджетные места есть. Политех объявляет допнабор с 18 по 24 августа.

Как сообщила заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии ТГТУ Александра Гавриленко, в вузе осталось 34 места.

Ещё можно успеть поступить на следующие направления и специальности: строительство (3 места); теплоэнегретика и теплотехника (1 место); электроэнергетика и электротехника (1 место); технологические машины и оборудование (5 мест); конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (1 место); энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (3 места); техносферная безопасность (3 места); природообустройство и водопользование (3 места); горное дело (5 мест); наземные тренспортно-технологичнеские средства (9 мест по двум профилям).

Приёмная комиссия: (4822) 78-70-80.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюджетных мест нет.

- Всего в этом году в нашем вузе было 359 бюджетных мест. Все они заняты, - рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии ТГМУ Анна Самоукина. - Конечно, учитывая, сколько возможностей абитуриентам даётся сегодня, они могут отказываться от поступления и после выхода приказа о зачислении. Но на сегодняшний день все бюджетные места у нас укомплектованы.

Анна Самоукина также отметила, что бывают несправедливые ситуации, когда некоторым ребятам не удаётся поступить в выбранный вуз из-за того, что другие решили схитрить. Случается, абитуриент даёт согласие о зачислении сразу в несколько вузов. Но обучение на бюджете в двух вузах невозможно. Пока решается эта ситуация, другой абитуриент теряет надежду попасть на выбранное место, которое впоследствии остаётся вакантным.

Приёмная комиссия ТГМУ: (4822) 57-22-00.

ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Бюджетные места есть. Сельхозакадемия объявляет допнабор с 18 по 25 августа.

- В этом году у нас было очень много заявлений, было много ребят с высокими баллами - выше двухсот, - поделилась с «КП»-Тверь» ответственный секретарь приёмной комиссии ТГСХА Светлана Бабушкина. - По многим направлениям был серьёзный конкурс. Но несколько бюджетных мест осталось. На них могут попытаться попасть любые ребята. В том числе те, кто опоздал подать заявление на бюджет и решил поступить учиться на платной основе. Желающие уже есть, и, если их будет больше, чем мест, будет конкурсный отбор.

Свободные места на бюджет в сельхозакадемии остались на технологическом факультете: по направлению лесное дело (5 мест) и по направлению технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции (2 места).

Приёмная комиссия сельхозакадемии: (4822) 53-14-31, 8-960-702-03-33.

ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС

Бюджетных мест нет.

- Бюджетные места у нас полностью укомплектованы, все документы уже подписываются в Москве, так как мы филиал московского вуза. Но пока идёт набор на обучение по платной основе, желающих много, - сообщили нам в Тверском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В вузе также добавили, что система приёма в тверском РАНХиГС полностью отработана. Был случай, когда абитуриентка отказалась от обучения буквально в самый последний момент, но на её место попал другой претендент, который был следующим в рейтинговом списке.

Приёмная комиссия Тверского филиала РАНХиГС: (4822) 41-50-28.