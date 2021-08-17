Коронавирус в Твери, последние новости на 17 августа 2021: маленькие рыбки и пенсионерка-матершинница

Последние новости региона на 17 августа. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 526 случаев заражения (+228 за сутки).

Выздоровели 49 372 пациентов (+256 за сутки).

На карантине - 6715 человек (-15 за сутки).

Умерли 1439 человек (+11 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 512 случаев (+82 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4410 (+12),

Ржев - 3086 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 2663 (+14),

Калининский район - 2492 (+10).

Кимры - 2085 (+5),

Торжок - 1971 (0).

Графика: Яндекс

В Иваньковское и Угличское водохранилища в Тверской области в августе выпустили 12 271 единиц молоди сазана, 20 089 мальков толстолобика, 3509 – стерляди.

- Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов, – считает губернатор Игорь Руденя. – За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков.

Всего с начала 2021 года в водоемы Тверской области выпущено порядка 3 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Проводилось зарыбление Иваньковского и Угличского водохранилищ и озера Селигер.

До конца года в водоемы Верхневолжья выпустят еще 3,14 млн экземпляров молоди рыб.

В Тверской области пенсионерка обругала чужого ребенка и заплатит штраф. Инциент произошел в поселке Кесова Гора на улице Садовой. 63-летняя женщина около дома обругала соседского ребенка и оскорбительно и нецензурно высказалась в адрес его 39-летней матери.

Молодая женщина обратилась в прокуратуру. По факту жалобы проведена проверка, в отношении пенсионерки вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Нарушительница оштрафована на 3000 рублей.

Графика:ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.