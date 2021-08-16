Преобладают мужчины среднего возраста: Тверской облизбирком подвел итоги регистрации кандидатов перед выборами в сентябре 2021

Валентина Дронова обстоятельно рассказала об итогах регистрации кандидатов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

17, 18 и 19 сентября в Тверской области, как и в других регионах России, пройдут выборы. Жителям Верхневолжья предстоит выбрать губернатора, депутатов ГосДумы, Законодательного Собрания региона, а также муниципальных органов власти. Итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов сегодня, 16 августа, на пресс-конференции подвела председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова.

Кого выбираем

Она рассказала, что в выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва будут участвовать 14 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, и 17 зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

По Тверскому одномандатному избирательному округу №179 на выборы идут:

- Антонов Александр Михайлович («Партия Роста»);

- Белова Марина Викторовна, («Яблоко»);

- Борисов Александр Игоревич («Новые люди»);

- Карпов Дмитрий Викентьевич (ЛДПР);

- Клейменов Илья Юрьевич (Коммунисты России);

- Лебедев Олег Александрович (КПРФ);

- Мельников Олег Викторович (Российская партия свободы и

справедливости);

- Саранова Юлия Владимировна («Единая Россия»);

- Чепа Алексей Васильевич («Справедливая Россия – Патриоты –

За Правду»).

По Заволжскому одномандатному избирательному округу №180:

- Булатов Леонид Николаевич (ЛДПР);

- Васильев Владимир Абдуалиевич («Единая Россия»);

- Гончаров Артем Сергеевич («КПРФ»);

- Гришин Александр Алексеевич (Российская партия пенсионеров за

социальную справедливость);

- Игнатьков Дмитрий Анатольевич («Справедливая Россия –

Патриоты – За Правду»);

- Слитинский Дмитрий Юрьевич (Коммунисты России);

- Соболев Павел Владимирович (Российская партия свободы и

справедливости);

- Сорокин Александр Сергеевич («Яблоко»).

На выборы губернатора Тверской области зарегистрированы пять выдвиженцев. Все они выдвигались от партий. Итак, это:

- Воробьёва Людмила Фёдоровна (КПРФ);

- Горлов Олег Юрьевич (ЛДПР);

- Игнатьков Дмитрий Анатольевич («Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»);

- Клейменов Илья Юрьевич (Коммунисты России);

- Руденя Игорь Михайлович («Единая Россия»).

На выборы в Законодательное Собрание Тверской области было выдвинуто 662 кандидата по 10 партийным спискам, плюс шесть кандидатов-самовыдвиженцев.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В итоге зарегистрировано 585 кандидатов:

111 — в партийном списке «Единой России» (все);

86 — в списке КПРФ (все);

84 — списке ЛДПР (все);

83 — в списке партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» (все);

76 — в списке «Родины» (выдвигалось в списке - 80);

56 — в списке «Партии пенсионеров» (выдвигалось в списке - 58);

45 — в списке «Яблока» (все);

43 — в списке «Коммунистов России (все);

1 — в списке «Партии Роста» (выдвигалось четыре).

Из шести самовыдвиженцев ни один не прошел регистрацию.

- Скажу сразу, что на этом уровне у нас всего один отказ, остальные просто не принесли документы на регистрацию, - прокомментировала этот момент Дронова.

Глав облизбиркома также высказалась об отказе от регистрации списка партии «Новые люди»:

- Был выдвинут областной список кандидатов и были выдвинуты два кандидата по мажоритарным избирательным округам, последние не представили документы на регистрацию, а областному списку избирком вынужден был отказать, потому что зафиксировали брак по собранным подписям, который оказался больше, чем предусмотрено законам. В списке может быть допустим брак про подписям - не более 5%. У этой партии в нашем регионе он составил 19%.

По словам Дроновой, по 20 мажоритарным округам был выдвинут 131 кандидат, регистрацию прошли 117.

Что касается, выборов в органы местного самоуправления, то здесь выдвигалось 348 кандидатов, регистрацию прошли - 340.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Валентина Евгеньевна также отметила, что среди кандидатов по-прежнему преобладают мужчины — 63,4%, а женщин — 36,6%.

При этом в эту избирательную кампанию по возрасту кандидатов вектор сместился в сторону граждан 31-49 лет.

- В предыдущие кампании, мы сравнивали, было все-таки побольше кандидатов за 50 лет, - сказала Дронова.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Как голосуем

В регионе все три дня выборах будут работать 1172 избирательных участка, из них 22 - временные, то есть те, что расположены в больницах и СИЗО. Также три участка будут организованы для граждан РФ, не имеющих регистрации на территории России.

В работе избирательных комиссий задействуют 10 тысяч сотрудников.

Выдвигать наблюдателей на участки могут все зарегистрированные на федеральном 14 партий, все кандидаты, выдвинутые по мажоритарным округам, а также Общественные палаты России и Тверской области.

Проголосовать на участках можно будет в любой из трех дней - 17, 18 или 19 сентября - с 8:00 до 20:00.

В конце каждого дня бюллетени будут помещаться в сейф-пакеты и храниться в металлических шкафах (сейфах) под видеонаблюдением. При этом все помещения участковых избирательных комиссий будут взяты под охрану сотрудников полиции.

Валентина Дронова напомнила, что на этих выборах вместо открепительного удостоверения будет действовать механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет гражданину при необходимости проголосовать не по адресу постоянной или временной регистрации. Чтобы воспользоваться этой услугой достаточно со 2 августа по 13 сентября подать документы в МФЦ или через портал «Госуслуги», или с 8 августа по 13 сентября - в ближайшую избирательную комиссию по месту нахождения.

Будет возможность проголосовать и дома. Это касается в первую очередь маломобильных граждан, а также лиц, ухаживающих за инвалидами, имеющих тяжелые заболевания и находящихся на изоляции из-за ковида.

А что на участках

Глава облизбиркома также рассказала, что все протоколы с избирательных участков будут снабжены QR-кодами для защиты и ускорения ввода данных в систему ГАЗ-выборы.

На 90 участках в Твери будут применяться электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

В конце каждого дня бюллетени будут помещаться в сейф-пакеты и храниться в металлических шкафах (сейфах) под видеонаблюдением. При этом все помещения участковых избирательных комиссий будут взяты под охрану сотрудников полиции.

Избирательные участки будут оборудованы камерами видеонаблюдения, причем с 446 участков будет вестись трансляция. Правда, следить по видеокамерам за ходом голосования смогут лишь политические партии, а также члены Общественных палат РФ и Тверской области. И, конечно же, сам облизбирком. Для широкого круга граждан трансляции со всех участков не предусмотрены.

Однако, как рассказала Дронова, избиратель сможет получить доступ к просмотру трансляции с того участка, где он голосует. Для этого ему необходимо сделать запрос в Центризбирком на его сайте.