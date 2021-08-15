Коронавирус в Твери, последние новости на 15 августа 2021: жительница Торжка помогла аистам выкормить шестерых птенцов, а в лесах Тверской области пошли маслята

Семья аистов в Торжокском районе Фото: vk.com/podslushano_torzhok/Марина Андреева

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 067 случаев заражения (+232 за сутки).

Выздоровели 48 893 пациентов (+265 за сутки).

На карантине - 6723 человек (+122 за сутки).

Умерли 1417 человек (+11 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 357 случаев (+75 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4383 (+15),

Ржев - 3045 (+17),

Вышневолоцкий городской округ - 2644 (+7),

Калининский район - 2470 (+12).

Кимры - 2078 (+3),

Торжок - 1968 (+6).

Графика: Яндекс

Жительница деревни Худяково, что в Торжокском районе Тверской области, все лето помогает семье аистов, в которой родились сразу шесть птенцов. Самим птицам выкормить такое количество детей было бы не под силу, и женщина пришла на помощь. О жизни птиц она рассказывает в группе "Подслушано в Торжке" в соцсети.

Аисты живут на водонапорной башне, а полакомиться прилетают во двор к Марине Андреевой за порцией отборных куриных голов.

Многодетным родителям даже дали имена Гоша и Глаша. Птицы ведут себя осторожно, но людей не боятся. Знают, что не обидят.

В конце июля птенцы встали на крыло и уже сами прилетают за гостинцами, заботливо подготовленными хозяйкой участка. Пьют воду из бассена и вальяжно прогуливаются по территории.

- Такие умные птицы, поняли, что им помогают и каждый день прилетают за подкормкой, - пишет Марина Андреева в соцсети.

Каждое утро птенцы сидят на крыше в ожидании завтрака, а родители зорко следят за ними из гнезда. Красота неописуемая!

В Тверской области настало время любителей "тихой охоты". В лесах пошли белые, подосиновики, лисички и маслята. Фотографиями даров леса активно делятся в соцсети жители Фировского района. Грибы, а в особенности маслята, там собирают ведрами - маринуют, жарят, морозят. Есть маслята и вблизи Твери - в Калининском районе. Растут полянками, шляпка к шляпке.

К слову, маслята - одни из самых вкусных съедобных грибов. Их отличает маслянистая, скользкая на ощупь шляпка. С поганками и ядовитыми грибами перепутать их сложно, но все же возможно. Так что будьте внимательны.

Графика Фото: ПТО

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