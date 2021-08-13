Кому в Твери отключат горячую воду с 16 по 30 августа

Придется пару недель погреть воду. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 16 августа в Твери еще в ряде домов на нескольких улицах на две недели отключат горячую воду. Коммунальщики проводят сезонные ремонты и гидравлические испытания на теплосетях.

Плановые ремонты пройдут поэтапно во всех районах города и завершатся 17 сентября.

Телефоны «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59.

С 16 по 30 августа

Академическая ул., 14, 14 к. 1, 16;

Академический 2-й пр-д, 18, 20, 22;

Бакунина ул., 13, 15;

Баррикадная ул., 4, 6;

Беляковский пер., 37;

Бобкова ул., 2, 6 к. 1, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21 к. 1, 23, 24, 24 к. 2, 24 к. 3, 24 к. 4, 26 к. 1, 26 к. 2, 26 к. 3, 26 к. 4, 26 к. 5, 26 к. 6, 26 к. 7, 26 к. 8, 27, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 28 к. 4, 28 к. 5, 28 к. 6, 28 к. 7, 28 к. 8, 28 к. 9, 32, 36 к. 1, 36 к. 4, 37, 38, 38 к. 1, 39, 40, 41, 43;

Боровая 2-я ул., 2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Боровая 3-я ул., 3, 5, 7;

Боровой пр-д, 6, 8, 9, 10, 12, 14;

Виноградова ул., 2, 10;

Евгения Пичугина ул., 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;

Зорге Рихарда ул., 3а, 9, 11/14, 13, 15;

Калинина пр-т, 6, 8;

Карла Маркса ул., 5, 7, 9, 11;

Кирова ул., 3а, 5, 5а, 7, 7а, 7 к. 1, 7 к. 2, 9, 9а, 11;

Коробкова ул., 17, 17 к. 1;

Корыткова Николая пр-т, 2/19, 2 к. 1, 4, 4а, 6, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 28в, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 34б;

Ленина пр-т, 2, 3/44, 8, 12, 14, 14 к. 1, 14 к. 2, 14 к. 3, 20, 21, 22/31, 23/1, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

Красной слободы, 1-й пер., 3, 5, 7/1, 7б;

Красной слободы 2-й пер., 5;

Красной слободы 7-я ул., 27;

Красной слободы 8-я ул., 4 к. 1;

Маршала Буденного ул., 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11/14, 12, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1;

Маршала Захарова ул., 6, 8, 10, 12, 14, 16/17;

Мигаловская наб., 1б, 1 к. 2, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12;

Мигаловский пр-д, 4, 6, 8;

Ногина б-р, 2, 4, 6 к. 4, 7, 8, 8 к. 1, 9, 10 к. 1, 10 к. 2;

Партизанский пер., 16, 22/34;

Ремесленный пр-д, 3а, 5, 8а, 8б, 10, 10а, 12;

Ржевская ул., 3, 5, 5а, 5 к. 2, 5 к. 3, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9 к. 2, 11, 14;

Серебряковская Пристань ул., 13;

Спартака ул., 19, 32, 34, 39а (общ.), 43, 44, 45 к.1, 46;

Чайкиной ул., 25/2б;

Чудова ул., 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21.