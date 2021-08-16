Cколько стоит собрать первоклассника в школу в Твери в 2021 году

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Твери в 2021 году. Эксперты Росстата ещё не опубликовали традиционные подсчеты, но в прошлом году по данным ведомства затраты на ребенка были такими: 18,5 тысяч рублей на мальчика и 23 тысячи на девочку. Но это среднероссийские показатели.

В этом году набор должен обойтись дешевле. Многие родители предпочитают закупаться в интернете. Это удобно и часто дешевле, чем в магазине. Недавно одна из российских торговоых интернет-площадок провела анализ заказов и сделала вывод, что в 2021 году собрать ребёнка в школу стоит на 15% дешевле, чем в прошлом.

Ну а пока федеральные специалисты от статистики ведут свои подсчеты, «КП»-Тверь» выяснила у родителей тверских первоклашек: во сколько же обошлись сборы в школу.

ПЕРВОКЛАССНИК

Руслан, идёт в школу 27. Занимался на подготовительных курсах, очень ждёт первое сентября.

Мама Руслана, Анастасия Абрамова рассказывает:

- Сборы в школу обошлись семейному бюджету в круглую сумму. Канцелярию заказывали в интернете, что-то докупали в обычном магазине. На сайте цены дешевле, но не все нашли. Костюм сыну не покупали, так как сказали, что пиджак не надо: в школе жарко. Брали отдельно брюки. Покупали в магазине крупной федеральной торговой сети, там качество получше.

ЦЕНЫ

брюки - 1699 руб.

пиджак (у нашего первоклассника его нет, но в комплект мы его включили, указав среднюю цену по рынку) - 2600 руб.

рубашка длинный рукав - 899 руб.

рубашка короткий рукав - 499 руб.

ранец - 3700 руб.

спортивный костюм - 1199 руб.

туфли - 1200 руб.

кроссовки - 999 руб.

канцелярские товары -2000 руб.

ИТОГО: 14 795 руб.

ПЕРВОКЛАССНИЦА

Виктория, будет посещать школу 22 в Твери, ходила на подготовительные курсы и попала в класс к любимой учительнице с «подготовишек». Учиться любит, ждёт 1 сентября.

Мама Виктории, Анна Андрусенко (совмещает родительство с директорским постом в «КП»-Тверь») рассказывает:

- Самое приятное - это покупать канцтовары перед школой. Мы закупились тонкими тетрадями, купили альбом для рисования, краски, пластилин, карандаши, пенал, ручки, красивую точилку и стерки. Рюкзак покупали ещё перед Новым годом. Нужно ли будет покупать рабочие тетради - нам ещё не сказали.

ЦЕНЫ

Платье -2600 руб.

Две блузы - 1500 руб.

Спортивный костюм - 2100 руб.

Кроссовки - 700 руб.

Туфли - 1100 руб.

Рюкзак - 2600 руб.

Канцтовары - 2000 руб.

ИТОГО: 12 600 руб.

ВЫВОД

Мы не будем сопоставлять разницу между федеральными и тверскими «цифрами» затрат на сборы в школу. Наполняемость комплектов разная. Но! В Твери вполне можно уложиться в 15 000 рублей, собирая ребёнка в первый класс. В эту стоимость не входят расходы на цветы, гаджеты и рабочие тетради.

ЦВЕТЫ

Главный атрибут 1 сентября — букет цветов. Цена на небольшой букет из 5 цветов стартует с 700 руб.

ГАДЖЕТЫ

Смартфоны (предпочтение лучше отдать аппарату с тревожной кнопкой) - от 3 000 до 10 000 руб.

ПК

(по данным Тверьстата на 100 домохозяйств региона сегодня в среднем приходится 107 компьютеров)

Планшет- от 12 000 руб.

Ноутбук - от 30 000 руб.

НА ЗАМЕТКУ

Вот кто добавит денег!

В июле 2021 года Президент РФ подписал указ о назначении новой единовременной выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет к началу учебного года. Эта господдержка призвана уменьшить финансовые затраты на покупку необходимых для школы вещей. Выплаты начались 2 августа одновременно со стартом продаж школьных принадлежностей.

Есть и региональная поддержка.

12 августа в Тверской области начали выдавать бесплатную форму для школьников из многодетных семей. Форму выдают ребятам, которые учатся в 1-5 классах.

Выдача идёт по графику. Первыми форму получат многодетные семьи из Андреапольского, Бельского, Вышневлоцкого, Западнодвинского, Кашинского, Краснохолмского, Конаковского, и Кимрского районов, а также Ржева и Торжка.

С 16 августа форму начнут распределять по школам Твери.

Всего в этом году форму должны получить 12 150 детей. Стоимость одного комплекта школьной формы около 5 тысяч рублей.

Ранее, "КП"-Тверь" уже писала о том, как получить бесплатную школьную форму и как обменять неподошедший комплект.

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.