Коронавирус в Твери, последние новости на 16 августа 2021: четыре медали для тверских школьников и случай с экскаватором

Главные новости Тверского региона на утро 16 августа. Фото: скрин с видео VK/ “Вышний Волочёк - говорим и показываем»

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 297 случаев заражения (+231 за сутки).

Выздоровели 49 116 пациентов (+223 за сутки).

На карантине - 6753 человек (+152 за сутки).

Умерли 1428 человек (+11 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 430 случаев (+73 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4398 (+15),

Ржев - 3070 (+35),

Вышневолоцкий городской округ - 2649 (+5),

Калининский район - 2482 (+12).

Кимры - 2080 (+2),

Торжок - 1971 (+3).

Графика: Яндекс

В Вышнем Волочке, при сносе стены бывшей фабрики «Авангард» едва не погиб экскаваторщик.

Видео момента обрушения выложили размещено в паблике «Вышний Волочёк - говорим и показываем». Официальной информации о пострадавших на территории фабрики нет.

Обрушение произошло неожиданно. Экскаватор работал над разрушением нижней части стены, неподалёку рабочие у спецтехники занимались ее починкой. Вдруг, верхняя часть стены стала обрушаться, огромные клубы красно-кирпичной пыли заволокли все вокруг.

Шокированные рабочие вначале боялись идти в сторону экскаватора, потом все же решились. Назвав экскаваторщика «камикадзе», они советовали ему плотнее закрыть кабину. Видимо, по счастливой случайности, обломки пролетели мимо экскаватора и, находившийся в нем рабочий, уцелел.

Президент РФ подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалей «За спасение погибавших» удостоены четыре школьника из Тверской области: Виталий Кравчук, Александр Недоступов, Тимофей Цветков и Елизавета Шестова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Телеграммы награждённым направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В тексте письма глава региона выразил глубокую признательность родителям детей, воспитавшим достойных граждан России.

Зимой 2019 года подвиг совершил ученик Весьегонской средней общеобразовательной школы Тимофей Цветков. Он спас шестилетнего мальчика, тонувшего в пруду в микрорайоне поселка Сосновый в городе Весьегонске.

Ученица гимназии №2 из Вышнего Волочка Елизавета Шестова в январе 2020 года спасла двух провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге.

Ученик Фировской средней общеобразовательной школы Александр Недоступов спас двоих. 10 июня 2020 года на реке Цна около деревни Большое Эскино он спас четырёхлетнего малыша, а спустя семь дней там же – шестилетнего мальчика.

Ученик Колталовской средней школы Калининского района Виталий Кравчук, который в июне прошлого года в селе Красная Гора вытащил ребенка из пруда.

Графика: ПТО

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