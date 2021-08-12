«Прыгает тюленчиком»: Зоозащитники сообщили новости о собаке-инвалиде Люси, которую всем миром спасали в Тверской области

В Люси совсем не узнать ту истощённую покалеченную дворняжку, какой её нашли зоозащитники. Фото: «Бездомные животные. г.Нелидово»

Трагическая история рыжей дворняжки Люси, которую скинул с балкона собственный хозяин, отозвалась в сердцах многих людей. Уверена, постоянные читатели «КП»-Тверь» помнят эту тощую лопоухую собачку со страдальческими глазами-маслинками.

В июне 2019-го зоозащитники нашли Люси умирающей под балконом одного из домов в Нелидово. Оказалось, собака настолько раздражала хозяина, что однажды он избил её и просто выкинул с четвёртого этажа, как ненужный мусор.

Люси была в ужасном состоянии. Фото: «Бездомные животные. г.Нелидово»

Люси сломала позвоночник - ситуация безвыходная. Но что-то особенное было в этой псинке, а скорее, в людях, которые взяли её под опеку, и Люси получила шанс. В считаные дни была собрана огромная, более ста тысяч рублей, сумма на операцию и реабилитацию.

Люси прооперировали в московской клинике, избавили от боли. Но ветврачи констатировали: ходить самостоятельно дворняжка не сможет никогда. До конца жизни ей будет нужен очень сложный уход.

Тогда всё завершилось счастливо. Активисты группы «Бездомные животные города Нелидово» нашли московский благотворительный фонд, который занимается покалеченными животными. Люси отправилась жить под опеку специалистов фонда.

Через некоторое время оттуда начали приходить радостные новости. Люси живёт, кушает и даже учится ходить с помощью специальной инвалидной коляски-тележки! Обо всём этом «КП»-Тверь» регулярно рассказывала нелидовская зоозащитница Татьяна Лебедева, которая была куратором Люси.

И вот спустя два года Татьяна вновь навестила свою бывшую подопечную. Находясь по делам в Подмосковье, она просто не могла не повидаться с родной «лисичкой».

- Такая она стала! Приятно посмотреть: лоснящаяся, жирненькая! - смеётся Татьяна. - С ней гуляют, ею занимаются. Это видно: она очень ухоженная. Собака реально живёт. Не существует, как это было у «хозяина», не бегает в постоянном поиске пропитания, а живёт! Играет, гуляет, может поругаться с соседками, похулиганить. Научилась передвигаться самостоятельно, ползая и прыгая тюленчиком. У неё своя личная инвалидная коляска. И нормальная пёсья жизнь. Значит, всё не зря.

Сегодня Люси упитанная, лоснящаяся и задиристая собака. Фото: «Бездомные животные. г.Нелидово»

Даже по фото понятно: это уже совершенно другая собака. Забурела: морда топориком, взгляд любопытный.

- Дама она оказалась задиристая, но людей любит! Совсем без агрессии, - удивляется Татьяна.

Вот оно - собачье сердце. Обидно только, что живодёр, покалечивший Люси, отделался лишь условным сроком. А ведь это дело чуть было не стало редким прецедентом.

«Хозяина» собаки судили в Нелидовском городском суде дважды. В первый раз его приговорили к году строгого режима. Сыграло, в частности, то, что у него уже имелась ещё одна непогашенная судимость.

Но… судебное решение отменили. Нелидовский межрайонный прокурор усмотрел неточности в формулировках обвинительного акта. В итоге дело было передано другому судье, который назначил живодёру условный срок.

«К обстоятельствам, смягчающим ответственность, мировой судья относит признание вины, раскаяние в совершенном преступлении, дачу признательных объяснений до возбуждения уголовного дела, что мировой судья расценивает как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путём сообщения правдивых и достоверных обстоятельств совершённого преступления», - сказано в приговоре по делу.

Бывший хозяин Люси сейчас всё так же живёт в Нелидово, его всё так же часто наблюдают у церкви, рынка. По всему видно, образ жизни он не поменял. Случившееся, по мнению зоозащитников, никак на этом мужчине не отразилось. Но домашних животных, к счастью, местные жители у него больше не замечали.

Люси же про это ничего не известно. Сегодня она вполне счастлива. Счастливы и люди, которые искренне переживали за неё и проделали огромную работу, чтобы спасти никому не нужную дворняжку. А значит, как сказала Татьяна, всё не зря.