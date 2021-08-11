Досуг в Твери с 11 по 18 августа: Театральный фрукт, киноистории из Италии и монологи художников

В Твери есть, где провести культурный досуг. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Собираясь культурно провести досуг, не забывайте о масках и антисептиках.

ТЕАТР

Попробуйте на вкус «Черный апельсин»

13 августа в 19.00 ТЮЗ приглашает на читка пьесы Даны Сидерос «Чёрный апельсин». Данное мероприятие состоится в рамках предваряющего театральный сезон проекта «Август в ТЮЗе».

Премьера этой читки состоялась в феврале этого года. Как писала тогда «КП»-Тверь», сюжет созданной в 2018 году пьесы «Черный апельсин» рассказывает о жизни обычных современных школьников 12-13 лет. Они делятся эмоциями в соцсетях, используют сленг и попадают в авантюрные истории. Но наступает момент, когда внезапно в их мир черным апельсином вкатываются недетские проблемы… И «смерть» – это уже не просто слово.

Дана Сидерос - это псевдоним московского поэта и драматурга Марии Кустовской.

В читке задействованы актеры Константин Павлов, Дарья Астафьева, Надежда Мороз, Иван Жамойтин, Александр Романов, Елена Соколова, Владимир Крылов.

Возрастные ограничения: 12+.

Цена билета: 150 рублей.

КИНОПОКАЗ

Итальянские страсти

В пятницу, 13 августа, в 20:00 зовет к себе на показ итальянских короткометражек центр современной культуры «Рельсы».

Организаторы пишут: «Предлагаем на один вечер перенестись в солнечную Италию. Посмотрим семь ярких итальянских коротких мелодрам и комедий, победивших на различных итальянских кинофестивалях. Это признание в любви красоте человеческих отношений с миром, с собой, друг с другом».

Обещают, что атмосферу дополнят бокал игристого и порция шикарного тирамису.

Возрастные ограничения: 16+.

Цена билетов: 600 рублей.

Записаться на показ можно на сайте центра.

ВЫСТАВКИ

Графика и живопись

В Тверском городском музейно-выставочном центре, в малом зале 13 августа откроется экспозиция «Монологи». В ней представлены творения выпускниц тверского училища имени А.Г. Венецианова Юлии Ананьевой (графика, плакат) и Елены Логуновой (живопись).

Как сообщает ТГМВЦ, выставка знакомит зрителей с творчеством серьёзных и очень разных художниц.

Юлия Ананьева - опытный и хорошо известный тверской художник, выпускница также легендарного университета печати имени Ивана Фёдорова. Она - участница многочисленных и престижных всероссийских и зарубежных экспозиций, дипломант международных конкурсов. Юлия работает в разных видах графического искусства: плакат, композиционный рисунок, печатная графика (эстамп), что хорошо отражено на данной выставке.

Елена Логунова уделяет большое внимание работе на пленэрах. Термин пленэр (франц. plein air) означает живопись на открытом воздухе, что позволяет автору уловить и передать цветовое и световое богатство окружающего мира.

На выставке представлены её этюды, написанные в разных регионах страны. В них – очарование древних памятников архитектуры, русских храмов, образы малых городов и неброская красота полузаброшенных сел. В этюдах просматривается интерес художницы к сюжетным сценам. Елена склонна к созданию тематических полотен.

Выставка продлится до 5 сентября.

Цена билетов: от 60 до 120 рублей, для детей до семи лет - бесплатно.