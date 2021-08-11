Настоящий ледоход на Волге и застройка Мигаловской набережной: такой Тверь осталась лишь на старых фотоснимках

Мигаловскую набережную в Твери (тогда Калинине) начали застраивать в 60-х годах . Фото: личный архив Елизаветы Юшко

Наши читатели, которые видели Тверь 60-70-х, помнят, какие были вокруг просторы! И дело даже не в том, что мир в юности кажется нам необъятным. Просто старинная Тверь сама всё ещё была девчонкой. Потоки машин не заполонили дорог, не выросли здания офисов и торговых центров. На пустырях кое-где паслись коровы!

Город жил, строился, взрослел. В 60-х годах в Твери (тогда Калинине) начали застраивать Мигаловскую набережную. Сейчас рядом со старой застройкой здесь возвышаются более современные 12-этажки. А в 60-х счастливые калининцы въезжали в пятиэтажные хрущёвки, которые смотрели прямо на водную гладь Волги.

Фотографии застраивающейся Мигаловской набережной прислала «КП»-Тверь» Елизавета Юшко. И сегодня мы опять листаем страницы старых фотоальбомов, продолжая рубрику «Дворы нашего детства».

Семья юной Елизаветы переехала в Калинин как раз в 60-х. Вот что пишет наша читательница: «В 1967 году мой папа, военно-морской офицер- отставник, получил квартиру в новом микрорайоне, на берегу реки Волги. Какое счастье! Я, школьница, пошла в новую школу № 41. Все прилегающие к Волге дома стояли на Мигаловской набережной. Из окна дома, с балкона, были видны река, катера, моторные лодки, баржи. Очень бурная была тогда жизнь на Волге. Для жителей района набережная была местом прогулок, там мы катались на «великах». А в праздники целая демонстрация шла в обе стороны вдоль Волги.

Ледоход! Фото: личный архив Елизаветы Юшко

Бегали мы на набережную весной смотреть ледоход. В те далекие годы он был «настоящим»: река долго собиралась, поднималась, лёд набухал, а потом вдруг зашумела, зашуршала - лёд пошел! Чтобы лучше видеть это завораживающее зрелище, мы поднимались на Мигаловский мост автодороги «Москва - Ленинград».

И ещё одно фото от Елизаветы: там же, на набережной, юная красавица позирует прямо посреди ровненькой, с иголочки, автомобильной дороги. «На фотографии на Мигаловской набережной стоит моя одноклассница. Хорошо видно, что ещё нет деревьев вдоль реки, ещё асфальт в хорошем состоянии. Прошло столько лет, и наконец в этом году Мигаловскую набережную обновят, благоустроят. Новой счастливой жизни тебе, набережная нашего детства!».

Набережная, на которой позирует юная красавица, ещё просторна и пуста. Фото: личный архив Елизаветы Юшко

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