Коронавирус в Твери, последние новости на 14 августа 2021: учителей и воспитателей вакцинируют в школах, а многодетным раздают школьную форму

До начала учебного года остаётся пара недель. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 835 случаев заражения (+235 за сутки).

Выздоровели 48 828 пациентов (+247 за сутки).

На карантине - 6601 человек (-222 за сутки).

Умерли 1406 человек (+10 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 282 случая (+60 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4368 (+17),

Ржев - 3028 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 2637 (+9),

Калининский район - 2458 (+11).

Кимры - 2075 (+1),

Торжок - 1962 (+2).

Графика: Яндекс

В Твери в преддверии 1 сентября ведется вакцинация работников школьных и дошкольных образовательных учреждений. 12 августа сотрудники вакцинировались в лицензированном медицинском кабинете в средней школе №18.

Ранее министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов, отвечая на вопросы о текущей ситуации с коронавирусом в регионе в прямом эфире в соцсети, заявил, что непривитых учителей ждёт дистант.

Перед прививкой врач-терапевт проводит обязательный осмотр и уточняет наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией, измеряет температуру, уровень сатурации.

- Пункт вакцинации для работников образования открыт в школе №18 с 22 июля. Также вакцинация сотрудников школ и детских садов города будет организована в прививочном пункте ТЦ "РИО" на площади Гагарина, 5, - сообщает администрация Твери.

Всего в Тверской области работает 56 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, медицинский сервис Медрег и по единому номеру 122.

12 августа в Тверской области начали выдавать бесплатную форму для школьников из многодетных семей. Форму выдают ребятам, которые учатся в 1-5 классах.

Выдача идёт по графику. Первыми форму получат многодетные семьи из Андреапольского, Бельского, Вышневлоцкого, Западнодвинского, Кашинского, Краснохолмского, Конаковского, и Кимрского районов, а также Ржева и Торжка.

С 16 августа форму начнут распределять по школам Твери.

Всего в этом году форму должны получить 12 150 детей. Стоимость одного комплекта школьной формы около 5 тысяч рублей.

Ранее, "КП"-Тверь" уже писала о том, как получить бесплатную школьную форму и как обменять неподошедший комплект.

Графика: ПТО

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