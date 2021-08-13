Коронавирус в Твери, последние новости на 13 августа 2021: потоп в городе и заражённые фрукты

Вот такой потоп в центре города. Фото: скрин с видео VK/ “News 69”/ Олеся Смирнова

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 600 случаев заражения (+236 за сутки).

Выздоровел 48 381 пациент (+278 за сутки).

На карантине - 6823 человека (-51 за сутки).

Умерли 1396 человек (+9 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 222 случаев (+107 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 434- (+2-),

Ржев - 3014 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 2628 (+3),

Калининский район - 2447 (+13).

Кимры - 2074 (+9),

Торжок - 1960 (+2).

Графика: Яндекс

13 августа днём на Тверь обрушился сильный ливень. Как всегда затопило проспект Победы. Видео и фото мест подтопления заполнили соцсети. Вода достигала прохожим по колено, лилась в салоны синих автобусов «Транспорта Верхневолжья». На фото, сделанном около 17:00 очевидцами потопа видно, что вода достигает почти середины колеса проезжающих машин.

Ситуация для дождливых дней стандартная.

Кроме проспекта Победы в "зону подтопления" при ливнях также обычно попадают кольцо в Южном, проспект Ленина, улица Ротмистрова, Шевченко, Волоколамский проспект и ряд других улиц.

Сильным дождём в Твери затопило также некоторые дворы.

Последствия ливня в Твери устраняли до поздней ночи.

На проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию поступили образцы свежих фруктов - лимонов, апельсинов, грейпфрута и нектаринов. Продукция реализовывалась в сетевых магазинах Твери.

В ходе исследований в представленных образцах цитрусовых была обнаружена красная померанцевая щитовка, а в пробе нектаринов - калифорнийская щитовка.

Полученные результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для принятия необходимых мер.

Графика: ПТО

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