Коронавирус в Твери, последние новости на 13 августа 2021: потоп в городе и заражённые фрукты

Вот такой потоп в центре города. Фото: скрин с видео VK/ “News 69”/ Олеся Смирнова
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 августа 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 600 случаев заражения (+236 за сутки).
Выздоровел 48 381 пациент (+278 за сутки).
На карантине - 6823 человека (-51 за сутки).
Умерли 1396 человек (+9 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 222 случаев (+107 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 434- (+2-),
Ржев - 3014 (+13),
Вышневолоцкий городской округ - 2628 (+3),
Калининский район - 2447 (+13).
Кимры - 2074 (+9),
Торжок - 1960 (+2).
Графика: Яндекс
13 августа днём на Тверь обрушился сильный ливень. Как всегда затопило проспект Победы. Видео и фото мест подтопления заполнили соцсети. Вода достигала прохожим по колено, лилась в салоны синих автобусов «Транспорта Верхневолжья». На фото, сделанном около 17:00 очевидцами потопа видно, что вода достигает почти середины колеса проезжающих машин.
Ситуация для дождливых дней стандартная.
Кроме проспекта Победы в "зону подтопления" при ливнях также обычно попадают кольцо в Южном, проспект Ленина, улица Ротмистрова, Шевченко, Волоколамский проспект и ряд других улиц.
Сильным дождём в Твери затопило также некоторые дворы.
Последствия ливня в Твери устраняли до поздней ночи.
На проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию поступили образцы свежих фруктов - лимонов, апельсинов, грейпфрута и нектаринов. Продукция реализовывалась в сетевых магазинах Твери.
В ходе исследований в представленных образцах цитрусовых была обнаружена красная померанцевая щитовка, а в пробе нектаринов - калифорнийская щитовка.
Полученные результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для принятия необходимых мер.
Графика: ПТО
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