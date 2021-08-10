Новые онкоцентры в Тверской области оборудуют и откроют до конца года

Один из онкоцентров создают при центре имени В.П.Аваева в Твери. Фото: VK/Центр Аваева

10 августа в большом светлом зале областного правительства губернатор Игорь Руденя провел очередное заседание. Основным вопросом значился ход реализации нацпроекта «Здравоохранение»в этом году. С этой темы и начали заседание.

Глава региона сразу обозначил главные направления работы - развитие первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышение объемов диспансеризации населения. К этому, безусловно, можно добавить решение вопроса с кадрами. Не секрет, что данный вопрос особенно актуален для районных больниц.

- Необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал, - логично отметил Игорь Руденя.

Губернатор указал на основные направления работы. Фото: ПТО

Итак, что же делается в этом году в столь жизненно важной сфере?

Из доклада от Минздрава следует...

Обновляется материально-техническая база сосудистых центров. До конца 2021 года будут введены в эксплуатацию ангиографический комплекс, передвижной аппарат УЗИ и комплекс ультразвуковой диагностики экспертного класса в Областной клинической больнице.

Ждут поставки комплексов УЗИ в Ржевской, Бежецкой, Нелидовской, Вышневолоцкой ЦРБ и горбольнице №7 Твери.

Продолжается переоснащение областного онкодиспансера. За первое полугодие там установлены новые маммограф и операционные столы, поставлены гематологические анализаторы, закуплены вакцины против рака шейки матки и расходные материалы для выявления заболевания.

В Твери продолжают переоснащать онкодиспансер. Фото: ПТО

Немало сделано для создания центра амбулаторной онкологической помощи в Твери - в Центре имени В.П.Аваева. Там завершен капремонт, установлены компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование.

Подобный онкоцентр создается и в Вышневолоцкой ЦРБ. До октября 2021-го там будет завершен ремонт помещений, а в ноябре поставлено оборудование.

Оба онкоцентра должны открыться в этом году.

Были озвучены и более долгосрочные планы. До конца 2022 года запланировано открытие второго регионального сосудистого центра, а также онкоцентра амбулаторной помощи в Ржевской ЦРБ. В 2023-м предполагается создать онкоцентры в Нелидовской, Бежецкой и Кимрской ЦРБ.

Также напомним, что до конца 2023 года планируется завершить масштабное строительство нового комплекса Детской областной клинической больницы. На это в адресной инвестпрограмме заложено 2,740 млрд рублей.

Также в АИП предусмотрены деньги еще на несколько новых больниц: детских поликлиник №1 и №2 в Кимрах (по 258 млн), по одной детской поликлиники в Твери и Торжке (по 285 млн), реновацию Бежецкой (1, 492 млрд) и Бологовской ЦРБ (139 млн),

Кроме того, в планах - установка в районах 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 15 модульных врачебных амбулаторий.

Есть результаты по кадровому вопросу. За первое полугодие трудоустроено 349 врачей и 854 медика среднего звена.

Конечно же, не обошли на заседании и тему коронавируса, а вернее - постковидной реабилитации.

- В настоящий момент в нашем регионе коронавирусом переболело более 56 тысяч человек. Все пациенты с 1 июля имеют право на углубленную диспансеризацию в лечебном учреждении по месту прикрепления. По ее итогам принимается решение о необходимости реабилитационного лечения. Оно может проводиться как в условиях стационара, так и амбулаторно, в том числе на дому, с использованием методик дыхательной гимнастики и лечебной физкультуры, - прокомментировал главврач Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев.

На заседании принято решение увеличить на 270 млн рублей финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области». Средства будут направлены в том числе больницам на лечение больных коронавирусом и постковидную реабилитацию.