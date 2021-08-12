Непривитых учителей ждёт дистант, отменят ли масочный режим и где привиться «Спутником Лайт»: министр здравоохранения Тверской области о ситуации с коронавирусом в регионе

Министр Сергей Козлов рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Твери и Тверской области. Фото: скрин трансляции на портале coronavirus_tverreg

11 августа министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов ответил на вопросы о текущей ситуации с коронавирусом в регионе в прямом эфире в соцсети.

Министр в студии был без маски, что необычно - сам он маску с начала пандемии на людях не снимал, говорил, что это основное средство защиты.

В эфире министр Козлов сообщил, что уже трижды привился от COVID-19, самым надежным считает «укол» «Спутником V”, прививка, по его мнению - самый надежный способ избежать тяжёлого течения коронавируса.

О своих прививках

- В первый раз я сделал прививку "Спутником V" в конце прошлого года. Потом сделал "КовиВаком", потому что антитела у меня пропали через три месяца, и я почувствовал, что надо защищаться вновь. И последний третий раз укол "Спутником V" я делал недели две назад.

(В третий раз прошел полную - двойную вакцинацию).

О новой волне коронавируса

- В октябре 2021 года возможна новая волна коронавируса. Поэтому вакцинироваться или ревакцинироваться нужно в августе, чтобы обезопасить себя и своих близких.

О прививах для детей

- Дай Бог, чтобы я ошибался, но, боюсь, что в будущем вакцинация детей от коронавируса станет неизбежной. В инфекционные госпитали в тяжёлом состоянии попадают всё более молодые люди, и иногда даже без сопутствующих заболеваний. Сейчас прививки от COVID-19 для детей не существует. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в данное время разрабатывает вакцину для подростков. Будем надеяться, что подростков скоро можно будет начать прививать.

Привезут ли в Тверь «Спутник Лайт»?

- Он уже поступил - около 20 000 и будет дальше поступать. Это очень удобно для граждан, которые переболели или должны ревакцинироваться. Эта вакцина нормально переносится. Сейчас практически во всех прививочных пунктах ее используют.

Много ли учителей уволилось из-за обязательной вакцинации? Чего ждать в начале учебного года?

- Никто не уволился. Да, есть постановление главного санитарного врача региона, которое предписывает для определенных категорий работников, которые работают с людьми, обязательную вакцинацию. Я считаю, что учителя должны быть привиты все на 100 процентов. Если учитель не привит, может работать дистанционно. То же касается и врачей. Есть профессии, не связанные с общением с людьми - там никто не заставляет прививаться. Специально никого из учителей не увольняли. Но, те школы, где вакцинацию педагоги не пройдут, будут на дистанте работать.

Зачем прививаться, если переболел и высокие антитела?

- Чтобы усилить свою защиту. После болезни рекомендуют подождать с вакцинацией от 3 до 6 месяцев.

Когда закончится масочный режим и эффективна ли маска?

- Маска достаточно эффективна. Особенно в закрытом помещении при большом скоплении народа маска спасает от заражения. По крайней мере, дозу вируса получишь меньше. Конечно, она не защищает полностью от заражения, но доза вируса будет меньше и организму будет легче с ней справиться. Респиратор - защищает на 95 процентов, но в нем тяжеловато дышать. Считаю, что маска и респиратор - основные наши защитники, может и не на один год.

Закрытие и открытие ковидных госпиталей

(«КП»-Тверь» поинтересовалась у министра, правда ли, что ковидный госпиталь, работающий на базе роддома 2, будет закрыт в эту пятницу и куда оттуда переведут больных)

- Этот госпиталь просто временно прекратит свою работу, потому что все госпитали, (их у нас 15, в данный момент работает 11) мы начинаем понемногу закрывать, чтобы они не были полупустыми. Нагрузку возьмут на себя другие госпитали. В роддоме начнут рожать, а в первой горбольнице (тут госпиталь тоже закрывается) - будут оказывать травматологическую помощь. Рост заболевших замедлился, количество тяжёлых больных снизилось - поэтому некоторые временные госпитали мы сокращаем.

Что такое коллективный имуннитет? При каком количестве привитых он будет создан?

- Могу озвучить лишь своё мнение. При уханьском штамме достаточно было 60 процентов. А для индийского считается, что и 70 процентов мало, нужно добиваться 75-90 процентов. Тогда будет выработан этот общественный имуннитет. И многие страны этого добились. В Исландии сняты все ограничения. Там уже вирус ушёл из их жизни. Ну если, конечно, им не забросят ещё какой-то штамм более агрессивный. В Израиле - было привитого 70 процентов населения. Но там вспышка... И они продолжили - сейчас там подростков прививают.

СПРАВКА «КП»

По данным регионального оперштаба на 12 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 237 человек.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 56 364 заболевшим. Выздоровели за минувшие сутки 134 человека. Всего с начала пандемии 48103 жителей излечились от коронавируса. 1387 человек скончались. За минувшие сутки 11 человек скончались от COVID-19. На карантине - 6874 человек (+92 за сутки).

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