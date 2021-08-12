Коронавирус в Твери, последние новости на 12 августа 2021: форма для многодетных, самая эффективная вакцина от коронавируса и министр, который привился три раза

Последние новости о коронавирусе в Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 364 случая заражения (+237 за сутки).

Выздоровели 48 103 пациента (+134 за сутки).

На карантине - 6874 человека (+92 за сутки).

Умерли 1387 человек (+11 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 115 случаев (+81 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4320 (+40),

Ржев - 3001 (+5),

Вышневолоцкий городской округ - 2625 (+13),

Калининский район - 2434 (+9).

Кимры - 2065 (+8),

Торжок - 1958 (+1).

Графика: Яндекс

В прошлом году, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, в Тверской области впервые детям из многодетных семей были предоставлены комплекты школьной формы.

Одежда выдается учащимся с 1 по 5 классы включительно. В 2020 году форму получили около 11 800 детей, в 2021-ом комплекты планируется выдать 12 150 ребятам. Про форму и не только многодетные родители говорили накануне на встрече с губернатором Игорем Руденей.

На встрече было озвучено, что форсу начнут выдавать раньше: уже с 12 августа, все комплекты будут распределены по школам.

Кроме того, родители, пополнившие ряды многодетных семей в августе-сентябре 2021 года, могут быть включены в дополнительные списки получателей. Форма им будет выдана до 15 октября.

Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тыс. рублей. В него входит несколько изделий. Для девочек – жакет, юбка, сарафан или жилет, три блузы, а также жабо (для 1-3 классов). Для мальчиков – пиджак, брюки, три сорочки, галстук. На выбор представлено четыре цвета: синий, чёрный, серый и бордовый.

11 августа министр здравоохранения Тверской области, в бывший главврач ОКБ Сергей Козлов ответил на вопросы в прямом эфире в соцсети. В том числе он высказался о вакцинации от коронавируса.

Министр сообщил, что сам уже трижды привился:

- В первый раз я сделал прививку "Спутником V" в конце прошлого года. Потом сделал "Ковиваком", потому что антитела у меня пропали через три месяца, и я почувствовал, что надо защищаться вновь. И последний третий раз укол "Спутником V" я делал недели две назад.

Он пояснил, что и в третий раз прошел полную - двойную - вакцинацию.

Сергей Козлов твердо высказался за то, что лучше привиться и защитить себя антителами.

При этом министр отметил, что считает самой эффективной и безопасной вакциной "Спутник V"

Графика: ПТО

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