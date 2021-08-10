Как записать ребёнка в спортшколу в Твери по электронной записи

В Твери стартовал пилотный проект всероссийского сервиса электронной записи хочувспортшколу.рф Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С 1 августа в Твери стартовал пилотный проект всероссийского сервиса электронной записи хочувспортшколу.рф. О старте проекта сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александр Демин.

Чтобы записать ребёнка в спортивную школу в Твери нужно:

- зайти на официальный сайт проекта,

- выбрать школу на сайте,

- заполнить заявку.

Вам перезвонят, назначат дату и место для сдачи вступительных испытаний: их принимают по федеральным стандартам спортивной подготовки. Если вступительное испытание ребёнок пройдёт успешно, его зачислят в спортшколу на бюджетной основе.

На сайте можно ознакомится с требованиями зачисления в ту или иную спортшколу. Так следует учитывать, что в спортшколу принимаются дети, чей возраст достиг минимального для занятий тем или иным видом спорта.

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