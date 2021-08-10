Зубцов-Оленино: без памяти о прошлом нет будущего

Останки летчика-истребителя Бориса Сулоева предали земле на алее погибших летчиков воинского мемориала, что в самом центре Погорелого Городища. Фото: ЗСТО

Шесть лет потребовалось поисковикам для того, чтобы окончательно прояснить судьбу летчика-истребителя Бориса Сулоева. Первый раз на место падения его самолета поисковики вышли в 2015 году. Однако тогда останков пилота найдено не было. Нынешним летом, после долгой работы в архивах, место падения самолета было обследовано еще раз.

- У него официальная формулировка – не вернулся с боевого задания. Он выполнял боевое задание по прикрытию переправ на реке Вазуза. Их было три, наших истребителя 521-го истребительного полка. Были атакованы четырьмя мессершмиттами. Нашего летчика подбили, он вышел из боя. Возможно, был ранен - самолет упал в десяти километрах от места сражения. Найти его тогда по горячим следам не смогли, поэтому числился пропавшим без вести, - рассказывает командир московского поискового отряда «Победа» Игорь Орлов.

Экспедиция по поиску самолета и останков пилота была большая. Кроме отряда «Победа» в состав поисковых групп вошли бойцы отрядов «Звезда» (Погорелое Городище) и «Катюша» (Москва). Останки летчика-истребителя Бориса Сулоева предали земле на алее погибших летчиков воинского мемориала, что в самом центре Погорелого Городища.

- Бориса всю жизнь мама искала, сестра, надежды не теряли. Я считаю, что Борис вернулся в семью. И это самое важное для нас. Мы знаем обстоятельства его подвига, и мы можем прийти и поклониться его могиле. Вот это возвращение для нас очень важно. Мы будем эту память свято хранить и передадим нашим детям, - говорит двоюродная племянница героического летчика Ирина Переломова.

На торжественную церемонию захоронения останков Бориса Сулоева собрался весь поселок. Митинг, посвященный этому событию и Дню освобождения поселка Погорелое Городище от немецко-фашистских захватчиков открыл председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.

- Весной 1942 года Красная Армия терпела тяжелые поражения – в Крыму, под Харьковом, Воронежем, фашисты выходили к Волге. Любое сообщение о победах было очень важно для страны. И когда в августе 1942 года Погорелое Городище освободили, в сводке Совинформбюро говорилось, что освобожден важный стратегический пункт – пересечение больших дорог, районный центр. Это было очень важное событие, - отметил Сергей Голубев.

Сегодня в Погорелом Городище говорят о том, что могилой Бориса Сулоева аллея героев-летчиков на мемориале не закончится. Поисковики продолжают работу по обнаружению и эксгумации останков погибших и пропавших без вести героев самой страшной войны в истории человечества.

Тема памяти, тема войны близка и понятна и жителям Оленинского муниципального округа. Здесь, в селе Холмец, готовится к открытию новый павильон штаба-музея «Ржевский выступ». Работы идут с прошлого года. Уже практически готова 3D-инсталляция фрагмента одного из боёв, что шли в этих местах.

- К нам постоянно приезжают люди, причем их немало. Поэтому рассказать о подвигах тех, кто здесь погиб, нужно обязательно, - считает руководитель поискового отряда «Поколение» Наталья Назарова.

Работы выполняет скульптор Андрей Смирнов. Помимо инсталляции планируется отделка фасада. В частности, на внешней части стены будут установлены четыре барельефа с изображениями реальных героев: бойцов, медсестёр, командиров. Открытие новой части музея запланировано на конец августа.

- Безусловно, это событие не только для Оленинского района, но и для всей территории, где проходила Ржевско-Вяземская битва. Тем более что село Холмец - это уникальное место, где погибла 158-я стрелковая дивизия, которая в массе своей состояла из московских ополченцев. Мы со своими московскими коллегами уже несколько лет ведём работу, пытаемся представить нашим коллегам доказательства, что это были именно ополченцы, - говорит председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, который в ходе своей плановой рабочей поездки возложил цветы к братскому захоронению красноармейцев в Холмеце.

Следующая точка на карте - деревня Большая Каденка. Здесь, в основном, упор на социальные вопросы: осмотр детской площадки, которая построена в рамках программы поддержки местных инициатив, обсуждение создания новых точек роста в образовательной сфере и в сфере экономики. Всё это для того, чтобы местные жители получали возможность работать непосредственно у себя, на той территории, где они живут.

- С точки зрения благоустройства и Большая Каденка, и Холмец - это такие деревни, где местная власть много делает для улучшения качества жизни людей. Та поддержка, которая идёт из областного бюджета и по линии ППМИ, и по линии проектов на обустройство муниципальных дорог - это всё для жителей поселений. И нам очень важно, что они это знают, чувствуют. По итогам встреч я понимаю, что население не просто одобряет ту работу, которая ведется, но и прямо заинтересовано в том, чтобы шло дальнейшее развитие территорий, - уверен Сергей Голубев.