Коронавирус в Твери, последние новости на 10 августа 2021: два аппарата лучевой терапии, линейный ускоритель и один санитарный вертолёт

Ситуация с распространением коронавируса в Тверской облачитесь 10 августа 2021 остаётся по-прежнему напряженной.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 887 случаев заражения (+241 за сутки).

Выздоровели 47 675 пациентов (+256 за сутки).

На карантине - 6845 человека (-17 за сутки).

Умерли 1367 человек (+2 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 935 случаев (+77 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4258 (+12),

Ржев - 2974 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 2606 (+4),

Калининский район - 2415 (+9).

Кимры - 2051 (+6),

Торжок - 1951 (+3).

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Накануне губернатор Игорь Руденя посетил Тверской областной клинический онкологический диспансер. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

- Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение, - передает пресс-служба слова главы региона.

Игорь Руденя поручил проработать вопрос выделения жилья для специалистов из других городов или регионов.

Ещё одно поручение губернатора - провести ремонт помещения под закупку второго линейного ускорителя. Это есть в планах на 2022 год.

Первый закупленный по нацпроекту линейный ускоритель c уникальной рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента уже введен в эксплуатацию. С начала его работы лечение получают 137 пациентов, из них 64 уже завершили лучевую терапию.

Только за два последних года для онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц оборудования. Благодаря этому в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

В 2021-м запланированы поставки еще 27 единиц оборудования.

Ради спасения жизни больного в Вышнем Волочке в воздух подняли санитарный вертолёт.

9 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Вышневолоцкой ЦРБ.

В 12:33 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Вышневолоцкого городского округа для оказания помощи и транспортировки пациента.

В 15:18 больного доставили в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.