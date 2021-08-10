Коронавирус в Твери, последние новости на 10 августа 2021: два аппарата лучевой терапии, линейный ускоритель и один санитарный вертолёт

Ситуация с распространением коронавируса в Тверской облачитесь 10 августа 2021 остаётся по-прежнему напряженной.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 августа 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 887 случаев заражения (+241 за сутки).
Выздоровели 47 675 пациентов (+256 за сутки).
На карантине - 6845 человека (-17 за сутки).
Умерли 1367 человек (+2 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 935 случаев (+77 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4258 (+12),
Ржев - 2974 (+12),
Вышневолоцкий городской округ - 2606 (+4),
Калининский район - 2415 (+9).
Кимры - 2051 (+6),
Торжок - 1951 (+3).
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Накануне губернатор Игорь Руденя посетил Тверской областной клинический онкологический диспансер. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
- Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение, - передает пресс-служба слова главы региона.
Игорь Руденя поручил проработать вопрос выделения жилья для специалистов из других городов или регионов.
Ещё одно поручение губернатора - провести ремонт помещения под закупку второго линейного ускорителя. Это есть в планах на 2022 год.
Первый закупленный по нацпроекту линейный ускоритель c уникальной рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента уже введен в эксплуатацию. С начала его работы лечение получают 137 пациентов, из них 64 уже завершили лучевую терапию.
Только за два последних года для онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц оборудования. Благодаря этому в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.
В 2021-м запланированы поставки еще 27 единиц оборудования.
Ради спасения жизни больного в Вышнем Волочке в воздух подняли санитарный вертолёт.
9 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Вышневолоцкой ЦРБ.
В 12:33 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Вышневолоцкого городского округа для оказания помощи и транспортировки пациента.
В 15:18 больного доставили в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.
Графика: ПТО