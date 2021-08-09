Ржевский район оказался криминальной столицей Тверской области

Тверь же оказалась лишь на 11-й строчке криминального рейтинга Верхневолжья. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Тверской области опубликовала любопытнейшую статистику преступлений по районам Верхневолжья за первое полугодие 2021 года.

Подавляющее большинство зафиксировано в Твери: 3840 за полгода. В топе по количеству преступлений также Вышневолоцкий (700 преступлений), Конаковский (592) и Ржевский (587) районы.

Самой безмятежной жизнью могли похвастаться жители Молоковского (27 преступлений), Лесного (30) и Жарковского (30) районов.

Количество преступлений, зарегистрированных в районах Тверской области за первое полугодие 2021 года. Графика: Прокуратура Тверской области.

Однако города и районы нашего региона очень различаются по количеству населения. А потому делать прямых выводов о криминогенной обстановке, исходя лишь из количества преступлений, нельзя. «КП»-Тверь» вычислила плотность преступлений в районах региона и назвала «криминальную столицу» Верхневолжья.

Индекс преступной активности

Всё просто: мы рассчитали рейтинг криминогенности в районах нашего региона (по плотности преступлений по отношению к количеству живущих в районе людей) и вывели индекс преступной активности. Он получился делением количества преступлений на количество жителей района. Чтобы не запутаться в длинных десятичных дробях, каждый полученный результат мы умножили на 1000.

Индексы вычислены для Твери и всех районов Тверской области, за исключением двух закрытых посёлков: Озёрного и Солнечного. По ним прокуратура не предоставила данных.

Криминальная столица Верхневолжья

И это не матушка Тверь! Самым криминальным оказался Ржевский район. Его индекс преступной активности - 55,7. На 10 540 жителей за полгода там было совершено 587 преступлений (или 0,0557 преступления на каждого ржевитянина).

Второе место в нашем криминальном рейтинге у Кимрского района (индекс 33,0). На 11 121 жителя пришлось 367 преступлений.

Безрадостная «бронза» - у Торжокского района (индекс 23,6). Там совершили 480 преступлений на 20 340 жителей.

У Твери лишь 11-е место. Наш индекс преступной активности - 9,0. Это значит, что на одного жителя областной столицы пришлось 0,009 преступления.

Самая законопослушная территория - Сонковский район: 33 преступления на 7 424 жителя, индекс преступной активности 4. Мало преступлений совершают также в Рамешковском, Максатихинском и Удомельском районах (индексы равны 5,3).

Портрет преступника

«Жаден. Ради денег готов на всё. Характер мерзкий. Не женат». Характеристика, данная прокуратурой, не такая эмоциональная, как в популярном советском мультфильме, но, тем не менее, весьма любопытная.

Подавляющее большинство всех преступлений совершили люди без постоянной работы. На втором месте - наёмные работники. Реже преступали закон учащиеся и студенты, служащие и частные предприниматели.

Мужчин среди пойманных с поличным злоумышленников в четыре раза больше, чем женщин. У большинства из них среднее профессиональное образование. На втором месте - преступники со средним общим образованием, на третьем - с начальным и неполным общим образованием. И меньше всего совершают преступлений (или попадаются?) люди, закончившие вуз.

Возраст тоже имеет значение. Большинство преступников - взрослые люди, что называется, в самом расцвете сил. Меньше криминальных элементов среди более зрелых людей и молодёжи. Ещё меньше среди подростков и умудрённых сединами людей 66+.

Таким образом, среднестатистический преступник из Тверской области - это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет. Имеет среднее профессиональное образование, но не имеет постоянного источника дохода.

Воруют…

Кражи лидируют с большим отрывом. За шесть месяцев 2021 года удельный вес таких преступлений - 41%. Их в регионе зарегистрировано 4 285.

Второе место в криминальном топе держат различные виды мошенничества. За полгода в Тверской области нечистые на руку «комбинаторы» обманули наивных граждан 1 481 раз. Таких преступлений в общем объёме около 14%.

Третье место - незаконный оборот наркотиков. 507 преступлений и почти 5% от общей массы.

Побои были зафиксированы в Тверской области 464 раза за полгода. Примерно столько же раз автолюбители и пешеходы нарушили правила дорожного движения - 434 раза.