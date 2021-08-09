Кому в Твери отключат горячую воду с 13 по 27 августа

В ряде домов на две недели отключат горячую воду. Фото: Александр ЖМУЛИН

В городе близится очередной этап плановых отключений горячей воды.

Сезонные ремонты и гидравлические испытания на теплосетях должны завершиться 17 сентября.

Телефоны «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59.

Отключения с 13 по 27 августа

Гайдара ул., 46, 47, 48, 50;

Гончаровой ул., 8, 10;

Громова ул., 4, 5, 6, 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 8, 9, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 12, 14, 16, 18 к. 1, 18 к. 2, 22 к. 1, 22 к. 2, 23, 25, 27, 28 к. 1, 28 к. 2, 30, 32, 34, 36 к. 1, 36 к. 2, 38, 40 к. 1, 40 к. 2, 42, 44, 46, 48 к. 1, 48 к. 2, 48 к. 3, 50 к. 1, 50 к. 2, 50 к. 3, 56, 58;

Дарвина пр-д, 1, 2, 4 к. 1, 4 к. 2;

Коробкова ул., 6, 13, 14, 20;

Корыткова Николая пр-т, 36, 38, 40, 42, 44, 44а;

Макарова ул., 4 к. 2;

Мигаловская наб., 13, 14, 15, 15а, 16, 17;

Победы пр-т, 5, 7, 7 к. 2, 7 к. 3, 7 к. 4, 7 к. 5, 11;

Пролетарская 6-я ул., 16, 17, 18, 19, 20, 26;

Пролетарская 7-я ул., 8;

Спартака ул., 4/2, 5;

Суворова 1-я ул., 6;

Тимирязева ул., 3;

Чайковского пр-т, 1 к. 1, 2, 4, 5, 6 к. 2, 6 к. 4, 7, 16, 17.