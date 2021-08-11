Коронавирус в Твери, последние новости на 11 августа 2021: классическая музыка для больных и самая красивая деревня России

Не коронавирусом единым... есть и новости культуры. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 127 случаев заражения (+240 за сутки).

Выздоровели 47 969 пациентов (+294 за сутки).

На карантине - 6782 человека (- 63 за сутки).

Умерли 1376 человек (+9 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 034 случая (+99 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4280 (+22),

Ржев - 2996 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 2612 (+6),

Калининский район - 2425 (+10).

Кимры - 2058 (+7),

Торжок - 1957 (+6).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 335 104 человека, за последние сутки – 2 208 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

В пяти больницах Тверской области в рамках соцпроекта «Даже у стен есть Душа» целый год будут давать концерты классической музыки в исполнении международного симфонического оркестра «Таврический». Нет, музыканты, конечно, в живую там играть не будут - пациентам поставят аудиозаписи.

Предполагается, что произведения великих композиторов поспособствуют психофизической и духовной реабилитации пациентов.

Музыку будут включать ежедневно по 40 минут.

В основе проекта лежит музыкотерапия, благотворные для больных произведения профессиональны подобраны дирижером оркестра «Таврический».

Учеными доказано. что гармонические звуки музыки положительно влияют на организм и нервную систему.

В каких больницах конкретно будет звучать классика, пока информации нет.

Село Овсище стало самой красивой деревней России. Село это находится примерно в 132 километрах от Твери, в Вышневолоцком районе. Его население, согласно последней переписи, менее трёхсот человек.

Таким статусом Овсище наградила "Ассоциация самых красивых деревень и городков России". В список входят ещё два тверских населённых пункта - Старица и село Берново.

Овсище привлекло внимание ассоциации, в первую очередь, тем, что на территории села располагается музейно-культурный комплекс "Усадьба Милюковых". Это уникальный пример деревянной усадьбы в стиле классицизма. Построен он был на рубеже 18-19 веков. Восстановление усадьбы велось при поддержке Министерства туризма Тверской области.

Графика: ПТО

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