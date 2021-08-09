Коронавирус в Твери, последние новости на 9 августа 2021: спасатели призывают следить за детьми, и набор массовки для сериала

Пожарные в Твери спасли мальчишку, а в Кимрах набирают массовку. Фото: ГУ МЧС по Тверской области, Геннадий БИСЕНОВ.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 646 случаев заражения (+244 за сутки).

Выздоровели 47 419 пациентов (+222 за сутки).

На карантине - 6862 человека (+20 за сутки).

Умерли 1365 человека (+2 за сутки).

Информация на 8 августа. Фото: Яндекс.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 858 случаев (+83 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4246 (+14),

Ржев - 2963 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 2602 (+9),

Калининский район - 2406 (+14).

Кимры - 2045 (+3),

Торжок - 1949 (+3).

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 332 233 человека, за последние сутки – 1 620 человек.

Вакцинироваться в регионе можно в 56 пунктах. Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно в МФЦ, по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Помимо коронавируса, который отнюдь не дремлет, остаются и другие опасности. Пожарные МЧС в Твери 8 августа сняли с дерева ребёнка. ЧП произошло в Пролетарском районе Твери на улице Двор Пролетарки. Мальчик залез на дерево, но сам слезть не смог - пришлось вызывать МЧС.

Всё закончилось хорошо, по пожарной лестнице юного древолаза спустили на землю. Но региональный главк МЧС в очередной раз обеспокоился безопасностью детей летом. Спасатели обратились к родителям с просьбой внимательнее относиться к вопросу свободного времени детей, и порекомендовали почаще разъяснять подрастающему поколению основные правила безопасности.

Тем временем в Тверской области планируются съёмки ещё одного сериала. Это будет комедия "Нереалити" режиссёра Анны Пармас. В главной роли - Николай Фоменко. Съёмки пройдут в Подмосковье и Кимрах.

Жители Кимр смогут принять участие в съёмках сериала вместе с Фоменко и другими известными актёрами - набирается массовка. В Тверской области съёмочная группа должна начать работу в середине августа.

Напоминаем, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Это означает, что в местах массового скопления людей необходимо носить маску или респиратор.