Кибермилиция и железный Мухтар: В Старице Тверской области сняли короткометражку о стражах порядка и их робопсе

Действие разворачивается на фоне видов Старицы. Фото: Youtube/Birchpunk/скриншот

Старинная Старица обернулась кибергородом, где на борьбу с преступностью вышла кибермилиция с импульсным пистолетом Макарова и на ультимативном УАЗике. А еще у них есть собака-робот Мухтар… Тихий райцентр в Верхневолжье стал местом действия захватывающего короткометражного фильма на Youtube-канале Birchpunk.

Это творение - дело рук выпускника ВГИКа Сергея Васильева и команды. Они уже прославились роликом о русской кибердеревне, который собрал свыше 10 млн просмотров. Там действовали кибердоярки, роботы, росли фрактальные огурцы и было еще много чего интересного…

И вот в свет вышло новое творение Васильева и команды.

В центре сюжета - молодой герой, сотрудник отделения кибермилиции в Старице, его старший напарник Юрий и киберсобака Мухтар.

Они охотятся за дерзким грабителем ювелирного магазина. При этом молодой герой записывает видеообращения к своей американской зазнобе Джессике (непонятно при этом, реальна ли она).

Кибермилиция и их верный робопес ведут поиск вора. Фото: кадр из ролика

Они бегают по нашей Старице на фоне её знаменитых видов с набережной, легендарного монастыря, погружаются в типично провинциальные дворы… При этом Старица то и дело преображается различными прибамбасами кибертехнологий будущего. В общем, выглядит все забавно, местами сюрреалистично.

Невооруженным глазом заметно (тому, кто в теме, конечно), что фильм «Русская кибермилиция» пародирует различные советские фильмы о служебных собаках, а также вспоминает такие культовые ленты, как «Старики-разбойники» и «Ко мне, Мухтар!». Есть там и отсылки к «Терминатору», и к сериалу «Участок».

При этом в 10-минутную картину создатели сумели вложить историю и с комедией, и с трагедией. Концовка вообще впечатляет.

Мини-фильм получился атмосферным, во многом благодаря видам Старицы.

Отзывы о короткометражке отличные.

- Тот момент, когда видишь хорошего знакомого в хорошем сериале. Пёсель прекрасен. Родные старицкие пейзажи взяли за душу.

- Главный герой стереотипен, но показан очень хорошо. Старый коп тоже фактурный. История киберпёси прям за душу взяла, у меня глазные импланты запотели. А сцена после титров - прям интрига-интрига!

Это лишь некоторые из положительных комментариев.

А кто-то то ли в шутку, то ли всерьез даже заговорил о полноформатном кино:

- Даёшь полноценный блокбастер «Бандитский Кибербург»!

Кстати, Сергей Васильев имеет весьма неплохой опыт работы и в большом кино. Он трудился над визуальными эффектами для фильма «Ледокол» Николая Хомерики, трилогии «Гоголь» Егора Баранова, сериалов «Аванпост», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Троцкий».

Добавим, что роли стражей порядка в ролике про кибермилицию исполняют Заслуженный артист России, актер театра "Сожружество актеров таганки" Александр Баринов ("Глухарь", "Карпов", "Пятницкий", "Дом ветра") и молодой актер, выпускник ГИТИСа Егор Овчинников.