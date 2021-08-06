Кот-библиотекарь: Его рыжая реинкарнация появилась в поселковой библиотеке Тверской области

Смена Степана - два кота, один пока без имени, другой - Стасик. Фото: VK/БИБЛИОТЕКА В ГОРОДНЕ/коллаж

Многие помнят невероятно трогательную и трагическую историю о рыжем умном коте-библиотекаре Степане в поселке Городня Конаковского района Тверской области. Как-то раз он запрыгнул в окно местной библиотеки да так и остался там «работать». Ему даже выдали «трудовую книжку», устроив котейку на должность SMM-мяунджера. Но случилось несчастье: он погиб. Однако библиотека теперь не может без котов, и у Степана появилась смена. А один и вовсе словно его реинкарнация…

Кота Степана обожали не только жители Городни. За жизнью удивительного четвероногого в соцсетях следили многие. У него была собственная страничка в соцсети. О Стёпе много писали разные СМИ, в том числе и «КП»-Тверь».

Степан был очень умным необыкновенным котом, читатели помнят и скучают по нему. Фото: VK/БИБЛИОТЕКА В ГОРОДНЕ

У кота были свои хозяева и дом, а в библиотеку его «трудоустроили» потому, что он буквально проводил там дни напролет, можно сказать, ходил, как на работу. Стёпа играл с детьми, рекламировал библиотечные выставки, принимал участие во всех мероприятиях. Он стал настоящим талисманом библиотеки. Около года радовал всех работников и посетителей поселкового храма книги и своих подписчиков в соцсети… В конце августа 2020-го кот пропал. Грешили на злых людей. Но, как позже по результатам проверки сообщила полиция, Степана сбила машина.

- Читатели помнят Степана и жалеют очень, - поделилась с «КП»-Тверь» директор Городенской библиотеки Ольга Смирнова.

Она также рассказала про Стасика - бело-рыжего котика, заменившего погибшего Стёпу:

- Стасик пытался проникнуть в библиотеку, когда еще был Степа. Степана не стало, вот Стасик с тех пор у нас и обитает.

Новому коту-библиотекарю пока еще настоящую должность не дали: надо заслужить. Он числится в стажерах.

Однако недавно у Стасика появился то ли помощник, то ли конкурент - абсолютно рыжий кот. Библиотекари и сами не разберутся. Но приютили и новичка.

- Имя коту не дали, ждем, объявятся ли хозяева, - рассказала Ольга Смирнова. - Пока живет у меня и ходит (где пешком, где на руках) со мной на работу. И в библиотеку он пришел со мной. Повстречался мне на улице, погладила его, приласкала, он и пошел за мной.

В комментариях в паблике библиотеки некоторые люди заметили сходство нового рыжего кота со Степаном:

- Может, он просто потерялся. А может, это Степушка с облачка прислал смену...

Не иначе - реинкарнация.

Директор библиотеки призналась, что, честно говоря, Стасик с новичком пока не особо ладят:

- Но до драки пока не доходит...

Что ж, надеемся, два мурлыки в библиотеке все-таки подружатся.