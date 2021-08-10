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Общество10 августа 2021 1:00

Погода на 10 августа в Твери: ливни, «парилка» и ветер

Рассказываем, какой будет погода 10 августа 2021 в Твери
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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В Тверь возвращается жара.

В Тверь возвращается жара.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ливни и «парилка» - такой в двух словах, по прогнозам синоптиков тверского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), будет погода 10 августа, да и в ближайшие дни тоже.

По данным синоптиков, с 10 августа в Центральный федеральный округ России, в том числе в Тверскую область, вернется жара до +30 градусов.

Плюс ожидается грозовой фронт и дожди - это создаст настоящую «паровую баню».

В Твери вечером ожидается выпадение почти 10 мм осадков. Дожди продолжатся 11, 12, 13 августа. 10-11 августа Центральную Россию с севера на юг пересечёт атмосферный фронт - а это достаточно сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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