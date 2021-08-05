Беременная собака, которая чуть не погибла в яме с битумом в Тверской области, пошла на поправку

Собаку с большим трудом вытащили из зловонной черной субстанции, но она могла не выжить из-за отравления и оббезвоживания. Фото: VK/"Инициативная группа по защите животных г. Тверь"/коллаж

Мы рассказывали, как в посёлке Максатиха, что в 120 километрах к северу от Твери, произошла душераздирающая история: в яму с битумом попала собака. Беременная собака. Она погрузилась в битум уже по шею, была обессилена, но её смогли спасти.

Все больше и больше увязающую в черной зловонной липкой субстанции, животное увидели дети. Они рассказали об этом Ирине Ремизовой - волонтеру из известной тверской группы зоозащитников.

Ирина поспешила на выручку, но одной ей было не под силу вытащить собаку. В итоге на ее призыв о помощи откликнулся один из сотрудников местного подразделения МЧС. Кстати, как его зовут, так и осталось неизвестно.

- В суматохе, не спросили его имени. Без этого самоотверженного и неравнодушного мужчины, скорее всего, собаку спасти бы не удалось, - рассказала Ирина.

Вдвоем они с трудом смогли обмотать собаку веревкой и вытащить из битумной ямы.

Волонтер-зоозащитница несколько часов отмывала собаку. Причем она оказалась беременной. Но состояние здоровья было на грани. У несчастной было обезвоживание и сильная интоксикация.

- Если хозяин её не обнаружится, то будем организовывать доставку в Тверь, - сообщали зоозащитники.

Но хозяин быстро нашёлся - благо сам вел поиск своей пропавшей питомицы. Как сообщила нам Ирина Ремизова, это оказался волнующийся за состояние собаки и заботящейся о ней человек.

- Очень был благодарен, что спасли его собаку, - поделилась в минувшей понедельник с нами волонтер. - Отмывает её, но это процесс не одного дня.

Хозяин отмыл свою питомицу и заботиттся о ней. Фото: Фото: предоставлено Ириной Ремизовой

Ирина всерьез опасалась, что собака может умереть. Однако, к счастью, она пошла на поправку и сейчас чувствует себя более менее нормально.

- Собаке гораздо лучше, она ходит, ест, - сообщила 5 августа нам волонтер. - Думаю, наша помощь не понадобиться, хозяева сами справятся. Собаке реально повезло.

Однако, по мнению зоозащитницы, последствия отравления битумом еще могут сказаться.

Надеемся, с собакой и её будущими щенками все будет хорошо.

А меж тем, местная администрация всё-таки начала потихоньку закапывать злополучную яму с битумом. Не прошло и недели.