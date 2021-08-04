Калининская АЭС: в Удомле началось строительство лучшего в Верхневолжье баскетбольного стадиона

Польза баскетбола доказывается многими десятилетиям Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Стройка завершится осенью этого года при поддержке Центра современных спортивных технологий АО «Концерн Росэнергоатом».

Новый объект будет оснащен специализированным покрытием, выдерживающим температурные перепады от –50ºС до +50ºС, раздевалками, табло, зрительскими трибунами, искусственным освещением. Дренажная система позволит играть сразу после дождя без ущерба для покрытия.

«Удомля славится своими баскетбольными традициями, поэтому для спортсменов наличие современной базы имеет важное и определяющее значение, - сказала начальник ФОСК Анна Дегтярева. – Новая площадка станет лучшей в Тверском регионе».

Баскетбол - самая популярная игра для детей и взрослых во многих странах мира Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Обустройство бетонного основания, дренажной системы выполнит удомельская подрядная организация, а монтажом игрового покрытия, установкой спортивного оборудования и трибун будут заниматься специалисты Центра современных спортивных технологий АО «Концерн Росэнергоатом». Новый спортивный объект позволит проводить тренировки и соревнования под открытым небом в максимально комфортных условиях с мая по октябрь.

Мини-стадион возводится в рамках реализации социально-спортивного проекта «Планета баскетбола – оранжевый атом» Центра современных спортивных технологий АО «Концерн Росэнергоатом». Этот проект стартовал в атомных городах шесть лет назад с целью продвижения и развития массового спорта.