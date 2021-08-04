Досуг в Твери с 4 по 11 августа: Нетривиальное польское кино, ностальгия по детству и освежающая музыка

Собираясь в кино, на выставку или концерт, не забывайте о мерах предосторожности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Время освежиться, расслабиться и отвлечься от проблем. Или, наоборот, погрузиться в мысли и осознать главные философские вопросы жизни человеческой. В сегодняшнем гиде «КП»-Тверь» по интересным событиям Твери есть для этого всё! Главное - собираясь в кино, на выставку или концерт, не забывайте о мерах предосторожности.

КИНО

Центр современной культуры «Рельсы» вновь проводит фестиваль польского кино «Wisla». Организаторы обещают порадовать киноманов камерными фильмами, побуждающими зрителя к раздумьям, и эпическими картинами, снятыми с размахом.

Тверичанам покажут драму режиссёра Петра Домалевского «Как можно дальше отсюда», короткометражные фильмы студии Мунка, анимационный фильм «Убей это и покинь город» режиссёра Мариуша Вильчинского и другое кино.

Посещение всех показов бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Запись на все мероприятия на сайте и в кассе центра современной культуры «Рельсы» на Трёхсвятской, 18а.

Откроется фестиваль 6 августа в 19:30.

ВЫСТАВКА

6 августа в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется юбилейная выставка члена Союза художников Санкт-Петербурга, художника Анатолия Сенина «Ностальгия».

В экспозиции представлены живописные и графические работы разных лет. На многих картинах можно увидеть старицкие храмы, так как родина художника - Старица Тверской области. Старые реставрированные храмы напоминают Анатолию Сенину о детстве, поэтому выставку он решил назвать «Ностальгия». Да и вообще вся экспозиция собрана из работ, являющихся воспоминаниями - о детстве и юности художника и том, что дорого его сердцу по сей день.

Также на выставке представлены пейзажи Чукотки, где Анатолий Сенин жил и работал школьным учителем.

Анатолий Николаевич является членом Союза художников Санкт-Петербурга в секции «Графика».

Продлится выставка до 29 августа. Стоимость: от 50 до 80 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

КОНЦЕРТ

«Revolution Best Tour»: 5 августа в клубе «BigBen» (Тверь ул. Брагина, д. 2) дадут концерт пять команд из Питера и Москвы. Освежающий музыкальный микс подготовили группы «Bonefall» (Москва), «MACONT» (Санкт-Петербург), «Human Laces» (Москва), «Jackass Band» (Санкт-Петербург) и «Скворцы Степанова» (Санкт-Петербург).

Вход свободный, но столики лучше бронировать заранее.

Концерт начнётся в 19:00.

«ЛЕТО ВО ДВОРЦЕ»

Тверская областная картинная галерея продолжает акцию для детей «Лето во дворце». Приглашаются ребята от 7 до 11 лет.

Игры и занятия проходят в Тверском императорском путевом дворце (ул. Советская, д. 3). Программа ближайших дней интересная:

6 августа, 12:00. Интерактивное музейное занятие «Уроки светского этикета».

11 августа, 12:00. Мастер-класс по рисованию «Сервиз «Колобок» - румяный бок» по выставке «Свой путь. Керамика Льва Солодкова».

11 августа, 13:00. Интерактивная игра «Ровесники».

Справки и запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.