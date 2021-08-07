Знай наших: 61-летний спортсмен из Твери завоевал пять медалей на Чемпионате России по гребле

61-летний Николай Сбитнев (на фото крайний слева) поднимался на пьедестал почёта пять раз. Фото: из архива Николая Сбитнева

30 июля – 1 августа в подмосковной Старой Купавне прошел XXIV Чемпионат России «Masters 2021» по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов. Гонки байдарок и четверок разных классов на дистанции 200, 500, 1000 метров и в эстафетах, заезды лодок в классе «Дракон» и показательные старты лодок с аутригерами.

От Верхневолжья на соревнования поехали 19 ветеранов из Твери и Вышнего Волочка. Выступили более чем удачно: 56 медалей, в их числе 15 золотых, 17 серебряных и 24 бронзовых.

76-летний Валентин Иванов завоевал пять золотых и две серебряные медали.

Сергей Стрельцов увез коллекцию из семи наград (четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую награду).

Золото в возрастной категории 60-64 года взяли Анатолий Шлепков (байдарка) и Олег Докучаев (каноэ).

Своими впечатлениями от участия в чемпионате с «КП»-Тверь» поделился 61-летний Николай Сбитнев. Он пополнил копилку тверской сборной пятью медалями: серебро на каноэ-одиночке на дистанции 200 м, бронза в одиночке на дистанции 500 м, две бронзы в каноэ-двойке на дистанции 200 и 500 м, золото в составе «Дракона».

- Каноэ занимался в юности. Потом был перерыв в 40 лет. Работа на железной дороге, семья, дети - все это не предполагало много свободного времени. С выходом на пенсию, в мою жизнь вернулся спорт, - поделился Николай.

В составе группы энтузиастов, таких же пенсионеров (кто в прошлом байдарочник, кто канонист), задумали они участвовать в соревнованиях на лодках «Дракон».

Тренироваться начали, да и тренируются до сих пор, на гребной базе детской спортшколы на Тверце. Тренировки не прошли даром, в 2019 году «Тверские аксакалы» (так свою команду между собой называют спортсмены) взяли золото на Чемпионате Европы.

- В Твери очень сильная школа гребли. Так что краснеть не приходится. Москва нас, правда, иногда поджимает, но там и условия для тренировок, и другие ресурсы гораздо лучше, - замечает спортсмен.

Лодки спортсмены для соревнований берут у детской спортшколы, где проходят тренировки. Вёсла сами покупали. А вот транспортировку лодок и вступительные взносы на соревнования оплачивают сами. Спонсоров нет.

Спортивный азарт помогает дальше двигаться, сейчас «аксакалы» готовятся к Чемпионату мира по гребле на байдарках и каноэ.

С Чемпионата России по гребле Николай Сбитнев привёз медали разной пробы. Фото: из архива Николая Сбитнева.

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