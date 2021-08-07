Коронавирус в Твери, последние новости на 7 августа 2021: помощь девушке с критическим поражением легких и пострадавшим от урагана в Андреаполе

Последние новости о коронавирусе в Тверской области на 7 августа 2021. Фото: ПТО Фото: Светлана Макеева

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 156 случаев заражения (+248 за сутки).

Выздоровели 46 982 пациента (+223 за сутки). На карантине - 6816 человек (+19 за сутки).

Умерли 1358 человек (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 682 случая (+63 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4196 (+13),

Ржев - 2920 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 2588 (+12),

Калининский район - 2376 (+10).

Кимры - 2031 (+11),

Торжок - 1940 (+2).

Подпись: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 327 969 человек, за последние сутки – 2 907 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

В ДОКБ Твери на днях была проведена уникальная реэвакуация пациентки, с применением технологии экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Продецуру провели 16-летней девушке с критическим поражением легких и подтвержденным коронавирусом.

Специалисты отделения анестезиологии-реанимации N4 под руководством главного внештатного анестезиолога-реаниматолога минздрава Тверской области Максима Петрушина, при участии выездной экстренной консультативной бригады ОЭиПКП, приняли решение экстренно оказать помощь девушке на базе ДОКБ и не везти пациентку в областную больницу.

- Бригада врачей прибыла на место. Подключение прошло без осложнений, процедура ЭКМО была начата, состояние пациентки стабилизировалось, что позволило перевезти ее в ОКБ, не прекращая процедуру, - сообщили в группе "ОКБ Тверь" в соцсети.

В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.

Жителям Андреаполе, потерявшим имущество в результате разрушительного урагана, власти обещают материальную компенсацию.

Для семи человек, которые потеряли дома из-за стихии, приобретут жилье, еще для 76 жителей предусмотрены компенсации за утраченное имущество, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Здесь также пояснили, что будет обеспечена матпомощь семьям, потерявшим близких в результате стихии в Андреаполе и Осташковском городском округе.

Помогут и детям из семей, пострадавших в результате стихийного бедствия. Им предоставят комплекты школьной формы и учебных принадлежностей, воспитанникам детских садов – наборы для развития и творчества. Всего будет выдано 19 комплектов формы для учеников с 1 по 11 классы, 38 наборов для школьников и воспитанников детских садов. Форму и учебные принадлежности выдадут не позднее 25 августа. Эти решения были приняты на заседании президиума правительства Тверской области, проводимого губернатором и Бюджетной комиссии области.

Графика: ПТО

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