Коронавирус или обойдёмся?: Роспотребнадзор Твери пояснил, можно ли отличить «дельта»-штамм от простых соплей

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Можно ли отличить «дельта»-штамм коронавируса от другого ковидного штамма и простого ОРВИ, в чем отличие одного штамма от другого? На эти и другие вопросы ответил Роспотребнадзор Твери, опубликовав на своём сайте памятку «Дюжина вопросов о «дельта»-штамме».

В ней говорится, что новый штамм агрессивнее и тяжелее предыдущих «версий» ковида. Сокращается инкубационный период. Болезнь поражает молодых (тяжело заболевают люди в возрасте 14-29 лет). В России сейчас около 68% случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант (впервые описанный в Индии в декабре 2020 - Ред.), а в крупных мегаполисах его распространенность еще выше.

Каковы же симптомы при заражении дельта-вариантом? Изменился ли процент бессимптомных пациентов?

- Чаще всего симптомы заболевания, вызванного дельта-вариантом остаются классическими для COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако, врачи также наблюдают симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, а также отмечают симптоматику со стороны ЖКТ - диарею, реже тошноту и рвоту, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Можно ли узнать, что человек инфицирован именно этим штаммом?

- По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций - идентифицировать штамм.

Обычный ПЦР-тест не прольёт свет на то, каким штаммом вы заразились. Он покажет наличие заражения ковидом в общем. Тактика лечения больных с «дельта»-штаммом не отличается от тактики лечения больных с другим штаммом COVID-19.

Поможет ли прививка? Тут мнения медиков расходятся, достаточных исследований в условиях ковидных мутаций ещё не проведено. Однако, прививка поможет формированию коллективного иммунитета, и эпидемия закончится.

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