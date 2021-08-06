Почему 80-летней пенсионерке в Твери не стоит торопиться с ревакцинацией от коронавируса

Перед прививкой пожилым пациентам нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Когда пожилым людям нужно делать ревакцинацию от коронавируса в Твери, пояснила врач-эпидемиолог Жанна Хамцова. Прямой эфир с врачом прошёл в группе «Информация о коронавирусе. Тверская область» в соцсети ВКонтакте.

В ходе трансляции врачу был зачитан вопрос одного из пользователей. Суть его такова: 86-летняя пенсионерка привилась от коронавируса три месяца назад. Перенесла прививку легко. Но, видя рост количества заболевших, она волнуется: как часто повторять прививку. Не пора ли снова на укол, чтоб не заболеть?

Врач-эпидемиолог Жанна Замцова ответила: - Ревакцинация должна проводиться через шесть месяцев. И это в условиях эпидемии. Сейчас, спустя три месяца после прививки, у пациентки полным ходом идёт формирование иммунитета. Когда же сформируется коллективный иммунитет и эпидемия закончится, повторять вакцинацию нужно будет раз в год.

Напомним, что согласно медицинской статистике, пожилые люди чаще серьезно заболевают COVID-19. Тяжелое течение заболевания означает, что пожилым людям с COVID-19 может потребоваться госпитализация, интенсивная терапия или искусственная вентиляция легких, чтобы помочь им дышать, или они могут даже умереть.

Риск немного увеличивается для людей в возрасте 50 лет и существенно возрастает в возрасте 60, 70 и 80 лет. Чаще всего тяжело заболевают люди 85 лет и старше.

Другие факторы также могут повысить вероятность серьезного течения COVID-19, например, наличие определенных основных заболеваний — гипертонии, диабета, астмы. Важно продолжать следовать своему плану лечения, если лечащий врач не посоветует иное.

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