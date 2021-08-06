Можно ли делать прививку от коронавируса после отека Квинке и при аллергии: пояснил врач-эпидемиолог из Твери

Если у вас есть склонность к аллергии, перед прививкой от коронавируса обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Можно ли делать прививку от коронавируса после отека Квинке и других аллергических реакций, пояснила врач-эпидемиолог Жанна Хамцова. Прямой эфир с врачом прошёл в группе «Информация о коронавирусе. Тверская область» в соцсети ВКонтакте.

По оценкам НИИ иммунологии, в нашей стране разными аллергическими заболеваниями сейчас страдают около 30% населения, то есть с теми или иными проявлениями аллергии сталкивается каждый третий. При этом официально поставленный диагноз имеют лишь 1,5% жителей страны. Остальные занимаются самолечением, терпят, закупают капли и таблетки, ориентируясь на рекламу по ТВ или советы из интернета. Но, когда заходит речь о вакцинации от коронавируса, многие аллергики тревожатся: вдруг это неподъемная нагрузка для организма, разве можно с такими проблемами прививаться?

В ходе прямой трансляции на портале врачу был задан вопрос о вакцинации человека, в анамнезе которого есть отёк Квинке.

- Нужно точно знать, на что произошла данная реакция, консультироваться с аллергологом. Если отёк Квинке произошёл после введения вакцины от коронавируса и человек думает о вакцинации - это прямое противопоказание к ней, - сказала Жанна Хамцова. Она также заметила, что именно для таких людей с абсолютным противопоказанием к вакцинации и формируется коллективный иммунитет.

Однако во врачебном сообществе в данный момент существует мнение, что противопоказанием к вакцинации от коронавируса может стать отёк Квинке, возникший после прививки от гриппа. Об этом сообщили в интервью «КП» специалисты Института иммунологии.

Такая реакция на прививку от гриппа, скорее всего, означает, что пациент в целом предрасположен к тяжелым аллергическим реакциям. Здесь обязательно нужна консультация профильного врача, аллерголога-иммунолога. После оценки рисков может быть принято решение о вакцинации, но проводиться она должна только в условиях больницы. В условиях стационара будет делаться прививка и человеку с хронической рецидивирующей крапивницей. И то после консультации с аллергологом, при условии, что польза от данной прививки перевесит вред от неё. Выездной прививочный пункт в парке или торговом центре в данном случае не подойдет.

Скрин видеотрансляции, на тему вакцинации от коронавируса в Твери. Фото: скрин/ VK/coronavirus_tverreg

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