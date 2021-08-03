Студенты медицинских вузов Санкт-Петербурга познакомились с работой Калининской АЭС

Студенты медики на Калининской АЭС

Программа визита включала экскурсию по экспозиции Центра общественной информации КлнАЭС, посещение промплощадки и производственных помещений атомной станции.

Будущим медикам рассказали о технологии производства, ядерной и экологической безопасности, инновационных решениях, реализованных на энергоблоках атомной станции, вкладе предприятия в экономику региона.

«Я под большим впечатлением, предприятие просто поражает своим масштабом, - отметил студент второго курса ПСПбГМУ Марк Южаков. - Калининская АЭС - это современный и безопасный объект, где работают квалифицированные специалисты. Я горд за нашу страну и атомную отрасль».

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Знакомство с крупнейшим энергетическим предприятием Тверской области прошло в рамках летней учебной практики в Центральной медико-санитарной части №141 Удомли, во время которой студенты работают во всех отделениях больницы и учатся оказывать разные виды медицинской помощи.

Как отметил исполняющий обязанности начальника ЦМСЧ №141 Анатолий Доброчестнов, обучение в удомельской больнице - отличная возможность для будущих докторов получить в наставники опытных врачей. Также он выразил благодарность Калининской АЭС за решение жилищного вопроса – на время практики всем 23 студентам атомная станция предоставила жилье в ведомственном общежитии.