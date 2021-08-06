Коронавирус в Твери, последние новости на 6 августа 2021: азартная пенсионерка и доверчивая невеста попались на удочку мошенников

Мошенники не дремлют - будьте бдительны.
Фото: Анастасия Осипова
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 августа 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 908 случаев заражения (+251 за сутки).
Выздоровели 46759 пациентов (+222 за сутки). На карантине - 6774 человек (+20 за сутки).
Умерли 1352 человек (+6 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 619 случаев (+110 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4173 (+12),
Ржев - 2911 (+16),
Вышневолоцкий городской округ - 2576 (+3),
Калининский район - 2366 (+15).
Кимры - 2020 (+95),
Торжок - 1938 (+2).
Графика: Яндекс
В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 324 509 человек, за последние сутки – 3 551 человек.
В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.
Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
Поговорим сегодня о мошенничестве, тем более, что за минувшие сутки в полицейских сводках прошли два интересных случая на эту тему.
Так в полицию недавно обратилась 71-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что нашла в Интернете объявление о возможности заработка путем торгов на бирже.
Пенсионерка решила принять участие в аукционах, зарегистрировалась на сайте и перевела на виртуальный счет акциона 3,5 млн. рублей для участия. Обещанной прибыли женщина так и не получила, на звонки сотрудники сайта не отвечали. Потерпевшая обратилась в полицию.
Злоумышленника ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.
Жертвой мошенника стала также 18-летняя жительница Твери. В полицию обратилась мать потерпевшей и сообщила, что в соцсети девушка познакомилась с мужчиной. Пара начала встречаться.
Злоумышленник под разными предлогами начал одалживать деньги. Возвращать он их не спешил и сделал спутнице предложение о замужестве.
Потерпевшая согласилась. Фигурант взял у нее на организацию свадьбы 550 000 рублей и перестал выходить на связь.
Подозреваемого разыскали. Им оказался 21-летний житель Саратовской области. Молодой человек приехал в Тверь на подработку и проживал на съёмной квартире.
В полиции мнимый жених признался, что на деньги девушки ходил в кафе, два раза был в сауне, покупал вещи себе и маме. Жениться на самом деле он не планировал.
По статье "Мошенничество" на фигуранта завели уголовное дело. Он задержан. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Графика: ПТО
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