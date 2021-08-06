Коронавирус в Твери, последние новости на 6 августа 2021: азартная пенсионерка и доверчивая невеста попались на удочку мошенников

Мошенники не дремлют - будьте бдительны. Фото: Анастасия Осипова

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 908 случаев заражения (+251 за сутки).

Выздоровели 46759 пациентов (+222 за сутки). На карантине - 6774 человек (+20 за сутки).

Умерли 1352 человек (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 619 случаев (+110 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4173 (+12),

Ржев - 2911 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 2576 (+3),

Калининский район - 2366 (+15).

Кимры - 2020 (+95),

Торжок - 1938 (+2).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 324 509 человек, за последние сутки – 3 551 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Поговорим сегодня о мошенничестве, тем более, что за минувшие сутки в полицейских сводках прошли два интересных случая на эту тему.

Так в полицию недавно обратилась 71-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что нашла в Интернете объявление о возможности заработка путем торгов на бирже.

Пенсионерка решила принять участие в аукционах, зарегистрировалась на сайте и перевела на виртуальный счет акциона 3,5 млн. рублей для участия. Обещанной прибыли женщина так и не получила, на звонки сотрудники сайта не отвечали. Потерпевшая обратилась в полицию.

Злоумышленника ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.

Жертвой мошенника стала также 18-летняя жительница Твери. В полицию обратилась мать потерпевшей и сообщила, что в соцсети девушка познакомилась с мужчиной. Пара начала встречаться.

Злоумышленник под разными предлогами начал одалживать деньги. Возвращать он их не спешил и сделал спутнице предложение о замужестве.

Потерпевшая согласилась. Фигурант взял у нее на организацию свадьбы 550 000 рублей и перестал выходить на связь.

Подозреваемого разыскали. Им оказался 21-летний житель Саратовской области. Молодой человек приехал в Тверь на подработку и проживал на съёмной квартире.

В полиции мнимый жених признался, что на деньги девушки ходил в кафе, два раза был в сауне, покупал вещи себе и маме. Жениться на самом деле он не планировал.

По статье "Мошенничество" на фигуранта завели уголовное дело. Он задержан. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Графика: ПТО

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