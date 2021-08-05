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Политика5 августа 2021 19:00

Многодетной матери из Кимр помогли справить новоселье

Ранее над Юлией Гиёевой висела угроза выселения из квартиры
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Узнав об обращении многодетной матери, руководитель Тверского регионального добровольческого центра Юлия Саранова. выехала в Кимры, где встретилась с Юлией Гиёевой.

Узнав об обращении многодетной матери, руководитель Тверского регионального добровольческого центра Юлия Саранова. выехала в Кимры, где встретилась с Юлией Гиёевой.

Фото: ПТО

Многодетная мать Юлия Гиёева через социальные сети обратилась с призывом защитить ее семью из пяти человек от угрозы выселения из ранее предоставленной квартиры.

Угроза была действительно реальной, так как комитет по управлению имуществом города Кимры подал в суд иск о неправомерности предоставления жилья этой семье из-за ошибки, допущенной в документах.

Узнав об обращении многодетной матери, руководитель Тверского регионального добровольческого центра Юлия Саранова. выехала в Кимры, где встретилась с Юлией Гиёевой, представителями органов местной власти, советом многодетных семей города Кимры. По просьбе Юлии Сарановой к решению проблемы подключился сенатор Российской Федерации Андрей Епишин. Был выработан алгоритм совместных действий по защите законных прав многодетной семьи.

5 августа 2021 года исковые требования комитета по управлением имуществом города Кимры были отозваны. Права на квартиру семьи Гиёевых восстановлены в полном объеме.

«По отношению к семье Юлии Викторовны Гиеёвой принято справедливое решение. Мы вместе защитили многодетную семью, это очень важный сигнал для всего нашего общества», – прокомментировала решение Юлия Саранова.

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