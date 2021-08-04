Селижарово и Осташков: будни муниципальной культуры

В окружном доме культуры в Селижарово. Фото: ЗСТО

Ранее сотрудники ДК обратились с просьбой помочь в ремонте пола, который был в неудовлетворительном состоянии. Просьба была услышана: полы в танцзале не просто поменяли, а сделали заново, включая бетонное основание.

- Пол не прогибается под тяжестью, не вибрирует, поэтому и прослужит намного дольше, да и заниматься стало значительно лучше, - говорит заведующая центром «Народное творчество» окружного Дома культуры Ирина Мишакова.

В соседнем Осташкове фронт работ значительно шире. Практически завершены работы по благоустройству парка «Юность». Теперь тут есть пешеходные дорожки, территория вычищена от хлама и грязи. Появились парковые скамейки, пандусы. Активно в Осташкове ремонтируют и набережную озера Селигер. Уже к сентябрю строители намерены завершить первый этап восстановления некогда популярного у осташей и туристов места.

- Масштабы работ впечатляют. В марте 2021 года в Осташкове проходил «Парламентский день», в рамках которого о предстоящем ремонте говорили предметно. Сегодня то, что планировалось в марте, близко к завершению. Хотел вот сам посмотреть, что и как делается. Ну и заодно убедиться, что работы ведутся эффективно, - отметил спикер областного парламента Сергей Голубев.

Не так давно в Осташкове открылся еще один туристический объект – «Музей рыбы». К ихтиологии, предупреждает создатель музея и одновременно художник по металлу Игорь Афанасенко, экспозиция вряд ли имеет отношение. Это, скорее, своеобразный взгляд на подводный живой мир, выполненный из обычного железного хлама. Не без улыбки. А в старейшем Народном театре страны (он открылся в Осташкове в 1801 году) готовятся к открытию очередного театрального сезона.

- В театре существует некий дух, уникальная атмосфера того времени. И вы знаете, у нас есть такая легенда, а может и не легенда, что иногда по ночам можно слышать звуки старых спектаклей, - рассказывает директор Осташковского окружного Дома культуры Юлия Смирнова.

При этом Юлия Смирнова отмечает, что здание театра нуждается в ремонте - сцене уже более ста лет. Впрочем, необходимый ремонт работники Дома культуры ведут и сейчас - своими силами. Так, к новому сезону обновлен зрительный зал.