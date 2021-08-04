Коронавирус в Твери, последние новости на 4 августа 2021: незаконная торговля в интернете сертификатами о прививках и удочками

К покупкам в интернете относитесь внимательно. Не все они законны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 405 случаев заражения (+253 за сутки).

Выздоровели 46309 пациентов (+260 за сутки). На карантине - 6754 человек (-12 за сутки).

Умерли 1342 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 432 случаев (+122 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4128 (+11),

Ржев - 2884 (+25),

Вышневолоцкий городской округ - 2569 (+7),

Калининский район - 2338 (+11).

Кимры - 1991 (+6),

Торжок - 1930 (+2).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 318 079 человек, за последние сутки – 2 325 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Три жительницы Бологовского района Тверской области, не желая делать прививку от коронавируса, купили поддельные сертификаты о вакцинации.

Но, не тут-то было. Факт приобретения поддельных сертификатов бологовские полицейские порядка раскрыли совместно с тверскими коллегами.

- В отношении женщин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Владелиц поддельных сертификатов о вакцинации теперь может ждать штраф до 80 тысяч рублей, а возможно и обязательные или исправительные работы на благо общества. Данная статья не исключает и более серьёзное наказание - арест на срок до шести месяцев. В суд дела пока не переданы - ведётся следствие. Кстати, о том, чем грозит покупка сертификатов о вакцинации против коронавируса, уже подробно рассказывала "КП"-Тверь".

И ещё о подделках и незаконной продаже в интернете: сайты по продаже электронных удочек заблокировали в Тверской области.

Прокуратурой Оленинского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлено три интернет-страницы с информацией о продаже электроудочек для незаконного лова рыбы, а также схемы для их изготовления.

С целью признания информации, размещенной на сайтах, запрещенной, прокурор района направил в суд административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.

Графика: ПТО

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