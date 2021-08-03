Коронавирус в Твери, последние новости на 3 августа 2021: Опасный циклон Guido и ураган в Андреаполе

Ураган в Андреаполе срывал крыши с домов и вылил деревья, три человека погибли. Фото: скрин с видео/ VK/ «Подслушано в Андреаполе»

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 152 случаев заражения (+254 за сутки).

Выздоровели 46049 пациентов (+193 за сутки). На карантине - 6766 человек (+59 за сутки).

Умерли 1337 человек (+2 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 310 случаев (+79 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4117 (+28),

Ржев - 2859 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 2562 (+9),

Калининский район - 2327 (+11).

Кимры - 1985 (+2),

Торжок - 1928 (+3).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 315 842 человека, за последние сутки – 785 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Циклон Guido накрыл 2 августа Европейскую Россию. А это рекордные ливни и сильный ветер до 20-25 м/с - об этом сообщили специалисты Центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в северо-западные регионы — в Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую и на запад Тверской области — пришла мощная стена дождевых туч с грозами и шквалистым усилением ветра. Ожидается, что местами может выпасть до 75% месячной нормы осадков.

В Тверской области штормовой фронт ожидается 3, 5, 7, 8 и 9 августа.

Напомним, что мощный ураган прошел накануне в Ржеве, Андреаполе и достиг Удомли и Селижарово.

Особенно пострадал от стихии Андреаполь, находящийся в 286 км к западу от Твери и примерно в 346 км от Москвы. По официальным данным, на город обрушился ветер порывами до 25 м/с.

По официальной информации, погибли три человека, пострадали - 13, более 60 домов лишились крыш, повреждены линии электропередач, нет связи. О том, живы ли близкие, люди пытались выяснить в местных пабликах в соцсетях до поздней ночи. Здесь же был организован стихийный сбор необходимых вещей пострадавшим. Официальные власти отреагировали и занимаются устранением последствий непогоды и организацией помощи населению. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.

Телефон «горячей линии» МЧС: 8-4822-39-09-82.

Графика: ПТО

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