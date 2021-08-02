Жители помогли прокуратуре признать незаконной плотину через малую реку бассейна Волги в Тверской области

Вид - сверху. Фото: от инициативной группы жителей деревни Устье

На прошлой неделе «КП»-Тверь» среагировала на обращение жителей деревни Устье, что в 60 км от Твери (в Первомайском сельском поселении Конаковского района).

Недалеко от их деревни некий собственник участка земли строит плотину на речке Сорочке для создания запруды. Речка малая, даже не на всех картах обозначена. Но место – устье Сози, место впадения в Иваньковское водохранилище – рыбное, а потому – привлекательное.

Граждане негодовали, считая что неизвестный собственник нарушает Водный кодекс РФ, самовольно перекрывая реку.

Как выяснил один из домовладельцев из Устья и участник инициативный группы против строительства плотины Дмитрий Герасимов, данный участок реки «относится к водным объектам, являющимся особо охраняемыми природными территориями федерального значения или представляющим собой часть этих территорий». Это согласно утвержденному Приказу Минприроды РФ от 18 декабря 2006 года № 288.

Меж тем с начала июня к реке пригнали технику — грузовик и экскаватор. Грунт для плотины срывали тут же, недалеко от берега, да в воду и ссыпали вперемежку с битыми кирпичами и другим строительным мусором.

Плотину насыпали из срытого тут же грунта вперемежку с кирпичом. Фото: от инициативной группы жителей деревни Устье

Селяне и дачники ходили на место стройки, пытались что-то узнать у молчаливых и суровых рабочих, но тщетно. В итоге до местных жителей дошли слухи, что там собственник участка собирается устраивать запруду для разведения рыбы и устройства платной рыбалки, которая, кстати, так же запрещена на открытых водоёмах. Такое вот бизнес-начинание. Кто же этот предприимчивый собственник земли? Прокуратура его имени разглашать не стала.

Тем временем, инициативная группа стучалась во все инстанции…

В итоге в дело вмешалась Тверская межрайонная природоохранная прокуратура (подразделение Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры). Представители ведомства выезжали на место в начале июля.

«КП»-Тверь» поинтересовалась о результатах проверки.

На днях нам пришел ответ. Он слишком казённый, чтобы здесь его цитировать. Смысл: проведены экспертизы, будет установлен ущёрб, и, в зависимости от результатов - расследование.

Также прокуратура проинформировала, что в адрес органов местного самоуправления (то есть администрации сельского поселения) в связи с их бездействием внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Самое главное — Тверская природоохранная прокуратура сообщила, что на основании материалов проверки подала иск в суд о проведении рекультивации и расчистке Сорочки от почти достроенной плотины. Остается ждать судебного решения.

Молодцы! Но имени владельца этого безобразия нам так и не назвали.

Взять комментарий у главы Первомайского сельского поселения также пока не получилось. Это, видимо, очень загруженный человек и дозвониться до нее крайне трудно.

На месте работали экскаватор, а также грузовик, но сейчас техника исчезла. Фото: от инициативной группы жителей деревни Устье

Меж тем, местные жители сообщили, что техника с места строительства плотины исчезла, работы там пока не ведутся. Но, до завершения плотины осталось засыпать метров 10 реки. Это можно сделать одним стремительным наскоком.

«КП»-Тверь продолжает следить за ситуацией.