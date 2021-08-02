Можно сделать питомцем-символом завода: Известный тверской биолог высказался о судьбе покалеченного воронёнка

Что случилось с птенцом и кто повредил ему крылья, неизвестно. Фото: VK/"Тверь ВКонтакте"

На днях Тверь облетела новость, что у административного здания вагонзавода поселился покалеченный воронёнок, черный с серыми пятнами птенец. У него оказались сильно повреждёнными крылья. Сотрудники ТВЗ сжалились над птахой и начали заботиться о нём…

О птенце с перебитыми крыльями они сообщили в посте паблика «Тверь ВКонтакте».

- Сотрудники подкармливают как могут. Жалко кроху. Куда можно обратиться для лечения птицы? - был задан вопрос в посте.

Однако такой широкий душевный порыв не нашел отклика в душах пользователей соцсети. Большинство откликов были негативными.

«Надо туда кота привезти», «Давайте теперь и крыс с помойки спасать», «Вороны являются вредителями» и так далее.

Что ж вы такие злые, ребята?

Комментировать подобные негативные замечания не хочется.

«КП»-Тверь» обратилась за советом, куда можно пристроить воронёнка, к профессионалу - известному тверскому орнитологу, доктору биологических наук, профессору ТвГУ Андрею Зиновьеву.

- К сожалению, я не знаю о существовании в Твери специализированных приютов для птиц, - признался профессор. - Но я могу посоветовать сотрудникам вагонзавода приютить вороненка. Это птица одинокая, может спокойно жить в клетке, в каком-то помещении. Врановые в таких случаях неприхотливы. Можно и домой взять.

Андрей Зиновьев также отметил, что кормить врановых легко:

- Они всеядные, в подросшем возрасте птенцов можно кормить всем подряд. Конечно, с умом надо - не стоит давать соленого. Им хорошо подходит белковая пища. Яйцо можно давать. Мясцо покрошить.

В завершении разговора орнитолог высказал идею:

- Этого воронёнка можно сделать своеобразным питомцем-символом завода, организовать какой-нибудь небольшой вольерчик для него, например.

А что? Неплохая идея.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В центре спасения медвежат спасли и ласточек

Еще одна история с птицами произошла в Центре спасения медвежат-сирот в Торопецком районе. Там в лесу из гнезда выпали три крошечных желторотика.

- Мы подобрали малышей, положили в коробку, поставили в тень и стали думать, как спасти ситуацию, - рассказали в своем паблике сотрудники центра.

Они смастерили полочку с бортами по бокам, чтобы малыши не выпали, поместили туда остатки гнезда и посадили птенцов. Сложность была в том, что родители-ласточки не приближались к птенцам. Понимая отчаянность положения, люди несколько раз покормили птенчиков, наловив им мелких насекомых. А потом уехали.

И каково же было их удивление, когда, вернувшись, они обнаружили, что ласточки-родители вернулись к своим отпрыскам и кормят их. Мало того, наводят порядок в новом «гнезде».

Родители вернулись к своим желторотикам. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

- Мы продолжаем наблюдать за нашим подопечным ласточкиным семейством и радуемся, безумно радуемся, что беда обошла стороной трёх таких маленьких и таких симпатичных желторотиков и их родителей! - поделились сотрудники центра.