Ливни и шквалистый ветер. Что несёт Тверской области циклон Guido

Непогода, по прогнозам синоптиков, будет бушевать в регионе до конца недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Циклон Guido накрыл 2 августа Европейскую Россию. Сильнейшие ливни и шквалистый ветер до 20-25 м/с - об этом предостерегали ещё накануне специалисты Центра погоды «Фобос».

В северо-западные регионы: Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую и на запад Тверской области — пришла мощная стена дождей с грозами и шквалистым ветром. Ожидается, что местами может выпасть до 75% месячной нормы осадков. При этом температура воздуха будет вполне комфортная. Днём до +24 градусов, ночью до +16.

В Тверской области штормовой фронт ожидается 3, 5, 7, 8 и 9 августа. Самым дождливым, по прогнозам синоптиков, будет 7 августа.

Накануне вечером стихия уже прошлась по некоторым районам Тверской области. Непогода бушевала в Ржеве, Андреаполе, Удомле и Селижарово.

Особенно пострадал от стихии Андреаполь. По официальной информации, погибли три человека, пострадали - 13.

В случае разгула стихии и возникновения чрезвычайной ситуации звоните на «горячую линию» МЧС: (84822) 39-09-82.

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