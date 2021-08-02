Коронавирус в Твери, последние новости на 2 августа 2021: Плохая весть с Олимпиады, нападение на девочек и спасение собаки

К сожалению, Дарья Клишина получила травму и осталась без финала Олимпийских игр в Токио. Фото: VK/ВФЛА /Легкая атлетика России

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 898 случаев заражения (+256 за сутки).

Выздоровели 45 856 пациентов (+246 за сутки). На карантине - 6707 человек (+10 за сутки).

Умерли 1335 человек (за последние сутки смертей не зафиксировано).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 231 случаев (+75 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4089 (+25),

Ржев - 2841 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 2553 (+7),

Калининский район - 4 2318(+11).

Кимры - 1983 (+13),

Торжок - 1925 (+5).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 315 057 человек, за последние сутки - 1192.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

1 августа неприятная для тверичан весть пришла с Олимпиады в Токио. Там не прошла этап квалификации и выбыла из борьбы за медали наша землячка, знаменитая прыгунья в длину Дарья Клишина. Мало того, она еще и травмировала ногу во время разбега на последний третий прыжок. В итоге он не состоялся. Два первых не засчитали из-за заступа. В итоге стадион Дарья покинула в кресле-качалке.

Меж тем, пугающее сообщение опубликовали на одном из пабликов Калининского района в соцсети. Якобы, под Тверью у деревни Савино на двух девочек-подростков напал мужчина в маске. К счастью, дети не растерялись и сумели убежать. Полиция проводит проверку по данному случаю и ведет розыск этого мужчины.

1 августа также стало известно о душераздирающей истории в Максатихе. Там в яме с битумом чуть не погибла беременная собака. Её вовремя увидели дети и сообщили находившейся в посёлке волонтеру известной тверской группе зоозащитников. Женщине помог местный сотрудник МЧС. Вместе они сумели вытащить собаку из черной липкой западни. Нашелся и её хозяин. Он, оказывается, также искал по всему посёлку свою питомицу. Но остается вопрос: выживет ли несчастное животное?

Графика: ПТО

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