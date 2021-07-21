Коронавирус в Твери, последние новости на 31 июля 2021: как не получить штраф за отсутствие ПЦР-теста после отдыха заграницей

После отдыха в Турции необходимо сдать ПЦР-тест. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 31 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 131 случай заражения (+259 за сутки).

Выздоровели 45 016 пациентов (+287 за сутки). На карантине - 6791 человек (-34 за сутки).

Умерли 1324 человек (+6).

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 310 575 человек, за последние сутки – 4 012 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18066 случаев (+83 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4027 (+20),

Ржев - 2809 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 2538 (+10),

Калининский район - 2302 (+9).

Кимры - 1968 (+1),

Торжок - 1911 (+1).

Графика: Яндекс

В Тверской области женщину суд оштрафовал за отсутствие ПЦР-теста после отдыха в Турции. Тест не был опубликован на Госуслугах, как это предписано законом.

Дело было в Нелидово ещё в начале июля. Местная жительница прилетела домой после отдыха в Турции, сдала в положенный срок ПЦР-тест, но не предоставила его на сайт Госуслуг, как это предписано в данном случае.

По прибытии с отдыха на портале Госуслуг она должна была заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывших на территорию Российской Федерации». Этого сделано не было.

Таким образом, не был известен ковид-статус женщины – положительный или отрицательный. Тем самым было нарушено постановление Главного санитарного врача РФ.

Дело дошло до суда. За правонарушение суд назначил женщине штраф в 7,5 тысяч рублей. Постановление суда уже вступило в силу.

Графика: ПТО

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