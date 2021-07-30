Джим, найдись: В Тверской области житель Москвы уже месяц ищет своего любимого пса

Джим - удивительно добродушный пёс. Фото: из архива семьи Куманцевых

История, словно из какого-то печального фильма, но надеемся со счастливым концом, развивается в городе Нелидово в 240 км от Твери. Там москвич Станислав Куманцев без нескольких дней месяц ищет своего пса Джима. Мужчина очень надеется, что найдет своего друга, давно ставшего настоящим и любимым членом семьи.

Станислав Куманцев в телефонном разговоре рассказал «КП»-Тверь», что Джим пропал 5 июля.

- Наша семья регулярно ездит из Москвы к бабушке, которая живет в Нелидове, на улице Матросова. Много лет мы с женой берем с собой и Джима. У нас есть еще две собаки, в том числе семилетний «сын» Джима. В этот раз в начале июля моя жена стала выходить с ними погулять. Джиму не успели надеть шлейку, он неожиданно вырвался и убежал, - с волнением рассказывает Станислав.

Мужчина рассказал, что Джим - уже пожилой пёс.

- Ему лет 17 уже, но он более менее бодрый ещё . Я нашёл его в Москве рядом со своим домом 16 лет назад и взял к себе домой. Мы с женой сразу его приняли. Это удивительно добродушный жизнерадостный пёс, никогда ни на кого злобно не лаял. Мой сын его тоже очень любит. Мы все очень скучаем по нему.

Джим - пожилой пёс. Фото: из архива семьи Куманцевых

Станислав за этот июль уже по сто раз объездил и исходил всё Нелидово. Искал Джима в окрестных населенных пунктах, в поселке Земцы недалеко от города, даже ездил за десятки километров в Западную Двину от отчаяния, думая, а вдруг его друга увезли туда. Но всё безрезультатно.

Мужчина с семьей обклеил объявлениями о пропаже Джима всё Нелидово. Говорит, что ему помогают местные волонтёры-зоозащитники. Присоединилось и местное телевидение, где на днях вышел сюжет об этой истории.

Вот приметы пса: небольшой размер, черный окрас, седая морда, белый треугольник на груди, зеленый ошейник. Пес очень добрый, не кусается. Откликается на кличку Джим.

Помогите найти.

Если вдруг кто-то где-то его видел (не обязательно в Нелидове, собаку могли увезти), звоните по телефонам: 8-985-300-6819; 8-985-115-1586; 8-926-100-4022.