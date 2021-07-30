В День ВДВ по Твери проедет БТР

В былые годы наши корреспонденты и такие снимки в Твери делали. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Близится один из самых заметных профессиональных воинских праздников России. Это, конечно же, День ВДВ, «крылатой пехоты», войск дяди Васи… Стоит ли напоминать, что празднуется он 2 августа, причём официально - в соответствии с Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

«КП»-Тверь» выяснила, какие мероприятия запланированы на День ВДВ в этот раз. И предполагаются ли массовые шествия и гулянья суровых мужчин в голубых беретах и тельняшках?

Об этом нам рассказал заместитель председателя Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Алексей Виноградов.

- Широкие торжественные мероприятия и шествия мы однозначно решили в этот раз не проводить в виду неприятной эпидемической обстановки из-за коронавируса в регионе и Твери, - сообщил он. - Мы обратились ко всем тверским десантникам, ветеранам ВДВ с просьбой проявить сознательность и отметить праздник в кругу семьи.

Однако кое-какие мероприятия всё-таки будут.

Запланирован большой автопробег с флагами в честь Дня ВДВ по улицам Твери.

- Старт намечен от площадки ТЦ «Лента» в 09:00. Ожидается около 60 машин, во главе колонны поедет бронетранспортёр (БТР), с флагами, как положено. Перекрытий улиц из-за этого делать не будут. Мы поедем с соблюдением всех правил безопасности в сопровождении машины ГИБДД, - рассказывает Алексей Виноградов.

Маршрут автопробега десантников пройдёт по Волоколамскому шоссе, повернёт на проспект Победы, далее по улице Спартака до проспекта Корыткова, по окружному шоссе обогнёт город и финиширует у обелиска Победы примерно в 11:30. Там состоятся точечные возложения цветов.

Алексей добавил, что также часть участников автопробега съездит в Калининский район поздравить Сергея Николаевича Серова - единственного ещё живущего в Тверской области десантника-ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, что в прошлом году в Твери также из-за пандемии не проводились масштабные шествия и митинги в честь Дня ВДВ.

СПРАВКА «КП»

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые с самолёта произошла выброска на парашютах десантного подразделения из 12 человек для выполнения тактической задачи.

Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развёртыванию этого рода войск, началось в 1932 году.

Особо почитаем среди десантников генерал армии, герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов (в честь него аббревиатура ВДВ неформально и расшифровывается порой как «войска дяди Васи»). Он 25 лет командовал Воздушно-десантными войсками (1954-1959 гг. и июль 1961-го - январь 1979 г.). Именно при нём ВДВ превратились в действительно самостоятельный род войск и одно из самых боеспособных воинских формирований в мире.

Существенную роль в превращении ВДВ в элиту современной армии сыграл третий командующий ВДВ Иван Иванович Затевахин (1944-1946 гг.), дед известного телеведущего, кандидата биологических наук Ивана Затевахина.

В 2021 году Воздушно-десантные войска России отмечают 91 год со дня основания.

Небесным покровителем крылатой пехоты считается Илья Пророк, поскольку день рождения ВДВ совпадает с празднованием дня этого святого.