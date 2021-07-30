В День ВДВ по Твери проедет БТР

В былые годы наши корреспонденты и такие снимки в Твери делали.
Фото: Ирина ТАРАСОВА
Близится один из самых заметных профессиональных воинских праздников России. Это, конечно же, День ВДВ, «крылатой пехоты», войск дяди Васи… Стоит ли напоминать, что празднуется он 2 августа, причём официально - в соответствии с Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.
«КП»-Тверь» выяснила, какие мероприятия запланированы на День ВДВ в этот раз. И предполагаются ли массовые шествия и гулянья суровых мужчин в голубых беретах и тельняшках?
Об этом нам рассказал заместитель председателя Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Алексей Виноградов.
- Широкие торжественные мероприятия и шествия мы однозначно решили в этот раз не проводить в виду неприятной эпидемической обстановки из-за коронавируса в регионе и Твери, - сообщил он. - Мы обратились ко всем тверским десантникам, ветеранам ВДВ с просьбой проявить сознательность и отметить праздник в кругу семьи.
Однако кое-какие мероприятия всё-таки будут.
Запланирован большой автопробег с флагами в честь Дня ВДВ по улицам Твери.
- Старт намечен от площадки ТЦ «Лента» в 09:00. Ожидается около 60 машин, во главе колонны поедет бронетранспортёр (БТР), с флагами, как положено. Перекрытий улиц из-за этого делать не будут. Мы поедем с соблюдением всех правил безопасности в сопровождении машины ГИБДД, - рассказывает Алексей Виноградов.
Маршрут автопробега десантников пройдёт по Волоколамскому шоссе, повернёт на проспект Победы, далее по улице Спартака до проспекта Корыткова, по окружному шоссе обогнёт город и финиширует у обелиска Победы примерно в 11:30. Там состоятся точечные возложения цветов.
Алексей добавил, что также часть участников автопробега съездит в Калининский район поздравить Сергея Николаевича Серова - единственного ещё живущего в Тверской области десантника-ветерана Великой Отечественной войны.
Напомним, что в прошлом году в Твери также из-за пандемии не проводились масштабные шествия и митинги в честь Дня ВДВ.
Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые с самолёта произошла выброска на парашютах десантного подразделения из 12 человек для выполнения тактической задачи.
Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развёртыванию этого рода войск, началось в 1932 году.
Особо почитаем среди десантников генерал армии, герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов (в честь него аббревиатура ВДВ неформально и расшифровывается порой как «войска дяди Васи»). Он 25 лет командовал Воздушно-десантными войсками (1954-1959 гг. и июль 1961-го - январь 1979 г.). Именно при нём ВДВ превратились в действительно самостоятельный род войск и одно из самых боеспособных воинских формирований в мире.
Существенную роль в превращении ВДВ в элиту современной армии сыграл третий командующий ВДВ Иван Иванович Затевахин (1944-1946 гг.), дед известного телеведущего, кандидата биологических наук Ивана Затевахина.
В 2021 году Воздушно-десантные войска России отмечают 91 год со дня основания.
Небесным покровителем крылатой пехоты считается Илья Пророк, поскольку день рождения ВДВ совпадает с празднованием дня этого святого.