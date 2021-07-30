Погода на выходные, 31 июля и 1 августа, в Твери: резкий температурный скачек

Погода в Твери на ближайшие выходные будет нестабельной. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, в субботу, 31 июля, и в воскресенье, 1 августа, на территории Тверской области будет жарко и влажно, а потом жителей региона ждёт резкий температурный скачек.

В субботу днём будет до +27 градусов. Пройдут кратковременные дожди и кое-где выглянет солнышко. В воскресение температура повысится до +28 градусов. А вот в начале следующей неделе температура резко пойдёт на спад. В понедельник столбик термометра покажет до +23 градусов. Дожди и грозы синоптики прогнозируют до конца недели. Последний летний метят ожидается тёплым, в среднем температура на пару градусов выше климатической нормы.

Атмосферное давление в предстоящие выходные в среднем - 745 мм рт ст. Влажность воздуха – 60%.

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